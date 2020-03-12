Апраксин двор поставили на паузу. Не договорились о механизме передачи объекта инвестору

Инвестиционно-строительная компания «Апраксин двор», которая пообещала реконструировать старейший рынок Северной столицы за 5,1 млрд рублей, почти два года не может выйти на стройплощадку, поскольку город затягивает передачу объекта. Чиновники и депутаты почти договорились, на каких условиях готовы отдать бизнесу исторические корпуса, но снова решили повременить. Преференция, допущенная в интересах одного инвестора, может лишить город контроля за культурным наследием.

Отложить рассмотрение в третьем чтении поправок, без которых масштабный инвестпроект по реконструкции Апраксина двора вновь рискует забуксовать на неопределенный срок, предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Это следует из письма, которое глава города направил в адрес депутатов Законодательного собрания (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Речь идет об изменениях в закон № 282–43, который определяет порядок предоставления городской недвижимости для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Сейчас правила предписывают передавать инвесторам объекты культурного наследия (а к таковым относится Апраксин двор) через торги, тогда как поправки разрешают делать это целевым способом — в рамках преференции.

В письме Александр Беглов выражает опасения, что, предоставляя исторические здания бизнесу, город может лишиться прав на них. В ходе работ по приспособлению для современного использования у инвестора может возникнуть право собственности как на сам объект, так и на земельный участок. А поскольку сохранение культурного наследия является прямой обязанностью городских властей, «возможность принятия проекта закона нуждается в дополнительной комплексной оценке».

Корректировки в закон № 282–43 были инициированы еще в 2018 году тогдашним губернатором Георгием Полтавченко. Как сообщала «Фонтанка», изменения продвигались именно под проект редевелопмента Апраксина двора. Во всяком случае, их внесение в ЗакС довольно точно совпало с моментом, когда «дочка» «Концерна Питер» ИСК «Апраксин двор» получила статус стратегического инвестора.



В рамках соглашения со Смольным компания пообещала приспособить для современного использования 56 корпусов общей площадью 152 тыс. кв. м и разместить в них гостиницы, магазины, спортивные залы и объекты социальной инфраструктуры. Инвестор был готов вложить в проект 5,1 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — собственные средства. Перестраивать Апраксин двор собирались по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года. Начать работы планировалось в 2018 году и завершить к 2025-му.

Но передача через торги не устроила ни Смольный, ни инвестора. Во-первых, такой механизм не мог гарантировать, что комплекс достанется именно «стратегу». Во-вторых, чиновники опасались, что им пришлось бы дробить лоты, а наличие пула инвесторов вместо одного грозило затормозить без того сложный проект.

В итоге спустя почти два года после подписания соглашения со Смольным «дочка» «Концерна Питер» так и не получила здания, а значит, и не может приступить к работам. «К сожалению, ничего не изменилось. Концепция не менялась. Ждем решений законодательства и исполнительной власти», — сказали в компании.



В комитете по инвестициям, в свою очередь, заверили, что проект преобразования и договоренность с инвестором по-прежнему остаются в силе. Дело за малым — дождаться принятия необходимых изменений, которые бы позволили отдать исторические здания «целевкой». «Проект закона с поправками рассмотрен Законодательным собранием Санкт-Петербурга в двух чтениях, на данный момент проект ожидает вынесения на рассмотрение в третьем чтении», — сказали в ведомстве. Говорить о том, что инвестор выбился из графика, нельзя. «Срок приспособления городских корпусов под современные функции составит пять лет с момента предоставления объектов инвестору», — отмечают в коминвесте.

Депутаты облегчить жизнь Смольному и инвестору отнюдь не спешили. Ко второму чтению, которое состоялось лишь в конце 2019 года, документ претерпел существенные изменения. В частности, в нем появилось положение о том, что отдавать целевым способом можно только объекты культурного наследия из специального перечня. Этот список должна составлять комиссия, которая наполовину состоит из депутатов и наполовину из представителей органов исполнительной власти.



Во время обсуждения законопроекта депутаты и представители экспертного сообщества высказались за утверждение критериев, по которым исторические здания могли перейти инвесторам без торгов. Сформулировать такие не удалось, поэтому в качестве компромисса было предложено прописать дополнительные инструменты контроля. «Цель закона: чтобы город получил отреставрированный объект культурного наследия, сэкономив на работах, а инвестор, вложившийся в реставрацию, получил право использовать его», — прокомментировал «Фонтанке» глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. По мнению парламентария, комиссия, набранная поровну из чиновников и депутатов, как раз смогла бы взять на себя роль фильтра.

В такой редакции депутаты были готовы рассмотреть законопроект в третьем чтении на ближайшем заседании. Но чиновники предложили не торопиться и еще раз обсудить вопрос на заседании рабочей группы, комментирует Денис Четырбок. Свое альтернативное видение Смольный до сих пор не представил.

Можно было бы предположить, что излишняя забота парламентариев пришлась не по душе исполнительной власти. Однако в комитете имущественных отношений и комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что принципиальных возражений против предложенного депутатами механизма не имеют. При этом в коминвесте выразили солидарность с позицией, высказанной в письме губернатора. «Проект отложен в третьем чтении, так как нуждается в дополнительной оценке», — сказали в ведомстве.



В петербургском УФАС затруднились прокомментировать законопроект, отметив, что к работе над документом не привлекались. Но в случае принятия поправок ведомству предстоит много дискуссий с чиновниками и депутатами: механизм предоставления целевым способом в рамках преференции требует согласования с антимонопольщиками.

Затягивание редевелопмента Апраксина двора выгодно, как минимум, действующим арендаторам рынка, которых на время ремонта выгонят с насиженных мест, а вернуться обратно из-за смены концепции удастся далеко не всем. До передачи инвестору большинство корпусов находятся в управлении принадлежащего городу АО «Апраксин двор». На прошлой неделе апелляционная инстанция арбитражного суда разрешила предприятию не возвращать здания комитету имущественных отношений, как того требовала Федеральная антимонопольная служба. По мнению ведомства, оно не слишком справилось с обязанностями по сохранению и популяризации культурного наследия. В петербургском УФАС сообщили, что решение об оспаривании пока не принято.

