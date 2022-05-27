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    Петербургские антимонопольщики получили жалобу на торги по Конюшенному ведомству

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    Региональное отделение антимонопольной службы рассмотрит на следующей неделе жалобу на торги по Конюшенному ведомству. Ранее недовольство процедурой высказывала пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.

    Информацию о жалобе «Фонтанке» 27 мая подтвердили в УФАС. Между тем сами торги по объекту назначены на 30 мая.

    Конюшенное ведомство выставили на аукцион по программе «Аренда за рубль». Четыре заявки уже отсеяли, среди них — некое АО «Альфа», которое, как заявила пресс-служба Евгения Пригожина, является дочерней компании «Мегалайн». Предприниматель намерен оспорить эти торги в суде.

    Претендентами на реконструкцию Конюшенного ведомства в разное время назывались Группа Ярд, «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, а также связанная с Евгением Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых». Позже стало известно об интересе к проекту со стороны «Киевской площади» Года Нисанова.

    Претендентами на реконструкцию Конюшенного ведомства в разное время назывались Группа Ярд, «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина и «Тандем Истейт» Владимира Пинчука, а также связанная с Евгением Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых». Позже стало известно об интересе к проекту со стороны «Киевской площади» Года Нисанова.

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