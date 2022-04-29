Конюшенное ведомство выставили на торги за рубль

Смольный в рамках программы «Памятник за рубль» выставил на аукцион право на аренду «Конюшенного ведомства», информация размещена на сайте «Российского аукционного дома». Торги проведут на основании решения комитета имущественных отношений Петербурга от 29 апреля.



Прием заявок стартует уже с 30 апреля. Начальная цена лота составляет 2,9 млн рублей, шаг повышения на аукционе почти 146 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23 мая, дата проведения торгов — 30 мая. Договор с победителем заключается сроком на 49 лет.

На аукцион федеральный памятник выставили в рамках городской программы «памятник за рубль». Согласно ее условиям, после того объект культурного наследия будет полностью отреставрирован, плата за аренду до конца срока снижается до 1 рубля за квадратный метр. Площадь Конюшенного ведомства, к слову, составляет 13,5 тысяч кв. метров.



Само Конюшенное ведомство, согласно февральскому акту комитета по охране памятников, находится в неудовлетворительном содержании. История памятника последнее десятилетие — это время разрушения и запустения. В 2010 году власти города отдали Конюшенное ведомство компании «Плаза Лотос групп» (PLG). Инвестор намеревался переделать памятник под апарт-отель. С 2014 года по периметру здания поставили забор, а еще два года спустя, после активных действий градозащитников, компания вернула его городу.

В конце 2017 года нашлись два интересанта на реконструкцию ветшающего ведомства: «Тандем-Истейт», который связывают с бизнесменом Владимиром Пинчуком, и УК «СТАРТ Девелопмент», контролируемая Захаром Смушкиным.

Как подсчитала «Фонтанка» весной 2019 года, на тот момент Смольный уже потратил на консервацию здания порядка 4 млрд рублей. Осенью 2019 года в Смольном вновь заговорили о судьбе памятника и даже анонсировали «табун» потенциальных инвесторов. А к лету в самом Конюшенном устроили выставку пяти проектов-претендентов. Однако это начинание ничем не завершилось.

