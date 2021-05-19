ЗакС спросит с Беглова за будущее Конюшенного ведомства

Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить Заксобранию, когда будет проведено совещание о судьбе Конюшенного ведомства с привлечением депутатов и градозащитников. Соответствующий депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского на заседании 19 мая поддержал парламент.



В апреле стало известно, что еще с осени прошлого года Смольный рассматривает возможность предоставления Конюшенного ведомства под заведения общепита, один из основных интересантов — московская группа «Компания «Киевская площадь» Года Нисанова.



Депутат отметил, что такой «кулуарный способ решения судьбы памятника совершенно неприемлем». В запросе парламентарий требует от губернатора предоставить протокол осеннего совещания, а также привлечь к обсуждению будущего Конюшенного ведомства градозащитников, депутатов, заинтересованную общественность.



«Вместо проведения совещания в указанном выше формате и вместо обсуждения вопроса на совете по сохранению культурного наследия, мне предлагается ждать, пока правительство Санкт-Петербурга рассмотрит «возможные механизмы вовлечения объекта в инвестиционный оборот» и проведет «работу с потенциальными инвесторами», а также определит «ориентировочную стоимость работ по приспособлению». Протокол совещания от 11.09.20 г. не направлен», — говорится в запросе.



Вишневский отметил, что по итогам опроса петербуржцев в 2017 году более половины проголосовали под приспособление под выставочную площадку ли музей.



«Яблочник» также напомнил, что в 2016 году, при прошлом губернаторе Георгия Полтавченко, ему озвучивали сумму затрат на реконструкцию в размере 1,5–2 млрд рублей. «Даже если эта сумма увеличилась в полтора-два раза, я думаю, это вполне посильные для города расходы», — добавил он.

