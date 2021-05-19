Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить Заксобранию, когда будет проведено совещание о судьбе Конюшенного ведомства с привлечением депутатов и градозащитников. Соответствующий депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского на заседании 19 мая поддержал парламент.
В апреле стало известно, что еще с осени прошлого года Смольный рассматривает возможность предоставления Конюшенного ведомства под заведения общепита, один из основных интересантов — московская группа «Компания «Киевская площадь» Года Нисанова.
Депутат отметил, что такой «кулуарный способ решения судьбы памятника совершенно неприемлем». В запросе парламентарий требует от губернатора предоставить протокол осеннего совещания, а также привлечь к обсуждению будущего Конюшенного ведомства градозащитников, депутатов, заинтересованную общественность.
«Вместо проведения совещания в указанном выше формате и вместо обсуждения вопроса на совете по сохранению культурного наследия, мне предлагается ждать, пока правительство Санкт-Петербурга рассмотрит «возможные механизмы вовлечения объекта в инвестиционный оборот» и проведет «работу с потенциальными инвесторами», а также определит «ориентировочную стоимость работ по приспособлению». Протокол совещания от 11.09.20 г. не направлен», — говорится в запросе.
Вишневский отметил, что по итогам опроса петербуржцев в 2017 году более половины проголосовали под приспособление под выставочную площадку ли музей.
«Яблочник» также напомнил, что в 2016 году, при прошлом губернаторе Георгия Полтавченко, ему озвучивали сумму затрат на реконструкцию в размере 1,5–2 млрд рублей. «Даже если эта сумма увеличилась в полтора-два раза, я думаю, это вполне посильные для города расходы», — добавил он.
ЗакС спросит с Беглова за будущее Конюшенного ведомства
Губернатору Петербурга Александру Беглову предстоит ответить Заксобранию, когда будет проведено совещание о судьбе Конюшенного ведомства с привлечением депутатов и градозащитников. Соответствующий депутатский запрос главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского на заседании 19 мая поддержал парламент.
История попыток реконструкции бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Компания планировала открыть в здании апарт-отель и даже анонсировала начало бронирования номеров. Против выступили градозащитники, добившиеся ухода инвестора.
В 2016 году «Плаза Лотос групп» вернула в казну Конюшенное ведомство, заявив, что вложила в проект 1,2 млрд рублей. После этого структуры, связанные с PLG, целевым назначением получили участки в разных частях города с обязательством вложить 30 млрд рублей.
О плачевном состоянии Конюшенного ведомства, памятника авторства Николая Гербеля и Василия Стасова, «Фонтанка» подробно писала ранее. В мае 2019 года Смольный объявил, что на реновацию объекта претендуют несколько инвесторов, а в июле открыл выставку проектов в самом памятнике для общественного обсуждения. Один из потенциальных инвесторов, УК «СТАРТ Девелопмент», по предложению Смольного, включил в концепцию размещение на территории объекта конгрессно-выставочного центра.
В конце 2020 года стало известно, что комплекс Конюшенного ведомства перейдет из рук Государственного музея истории Петербурга к СПб ГКУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК).