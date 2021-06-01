Сначала решим, потом обсудим. Александр Беглов ответил на депутатский запрос о судьбе Конюшенного ведомства

Ранее «Фонтанка» сообщала , что еще с осени прошлого года Смольный рассматривает возможность предоставления Конюшенного ведомства под заведения общепита, один из основных интересантов — московская группа «Компания "Киевская площадь"» Года Нисанова.

Правительство Петербурга не приняло окончательного решения о механизме вовлечения в оборот Конюшенного ведомства и считает обсуждение его судьбы с представителями общественности и градозащитников преждевременным. Об этом говорится в ответе губернатора Александра Беглова на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Документ сам парламентарий опубликовал у себя в Facebook 1 июня.

«Я просил проинформировать меня, когда будет проведено совещание с представителями ВООПИиК, градозащитниками, музейными работниками, депутатами Законодательного собрания для обсуждения вариантов использования здания Конюшенного ведомства, с последующим рассмотрением вопроса на Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга», — отметил Вишневский. Также парламентарий попросил предоставить протокол совещания по приспособлению Конюшенного ведомства для современного использования.



Однако губернатор отказался предоставить протокол, сославшись на то, что это «внутренний документ, предназначенный для использования в работе исполнительных органов государственной власти». Вопрос об оптимальном использовании здания надо рассматривать только после определения предполагаемой стоимости работ по его приспособлению для современного использования «с учетом его технического состояния», говорится в ответе.



«Это не просто отписка. Это — демонстративное заявление губернатора о том, что он не намерен обсуждать судьбу одного из самых важных петербургских памятников ни с кем, кроме своих чиновников», — резюмировал Борис Вишневский.

