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Финансы Центробанк перенес на 2028 год выпуск обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

Центробанк перенес на 2028 год выпуск обновленных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей

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13 комментариев

Сроки выпуска видоизмененных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей перенесены на 2028 год. Об этом 12 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

Дизайн купюры в 500 рублей планировалось представить в 2024 году. Регулятор объяснил перенос сроков изменившимся подходом к дизайну банкнот.

«Мы сделали более открытой процедуру выбора символов», — пояснили в пресс-службе Банка России.

В пресс-службе ЦБ также отметили, что новые банкноты не сразу появятся в обороте, поскольку понадобится время на адаптацию оборудования: «В настоящее время около 90 % банкоматов готовы принимать обновленную 100-рублевую банкноту и около 70 % — новые 5 000 рублей».

Ранее сообщалось, что в России завершилось голосование за символ для новой банкноты номиналом 1 000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне купюры появится изображение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор».

В октябре Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 1 000 рублей. На купюре была изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле, но на куполе не нашлось креста. Дизайн вызвал большую дискуссию в сети, в связи с чем спустя два дня ЦБ остановил выпуск новой банкноты.

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Комментарии
13
Игорь Протасов
1 час
А к 2028 году либо эмир, либо ишак...
Coulthard
45 минут
Какая нафик купюра 10 рублей? Да и 50 пора уже изымать из оборота. Мороженое на нее не купишь уже.
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