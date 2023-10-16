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    Банк России выпустил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Посмотрите, что на них изображено

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    Банк России выпустил в обращение новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Постепенно они полностью заменят старые.

    Модернизированные банкноты впервые показали на пресс-конференции 16 октября. Они сохранили цветовое решение предшественников, но сам дизайн значительно изменился. Их оформление теперь посвящено не отдельным городам, а федеральным округам России.

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    На бирюзовой тысячерублевой купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне можно найти изображения Музея истории государственности Татарстана в Казани, башни Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музея археологии и этнографии в Уфе.

    Красная пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне можно увидеть стелу «Европа-Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

    Банкноты обладают усиленным защитным комплексом. Из защитных элементов используется специальная защитная нить, на которой при повороте, наклоне и иных условиях можно увидеть и изображения знака рубля, и номинал, и название выпустившего ее государственного ведомства — ЦБ РФ. Также есть защитный элемент со скрытым изображением. Его видно только под наклоном, а при повороте оно меняет цвет. Кроме того, купюру защищает от подделки водяной знак и меняющий цвет элемент со скрытым изображением знака рубля. На банкнотах есть QR-код, ведущий на страницу Банка России, где можно изучить все признаки, по которым можно проверить подлинность купюры.

    «Поступать в обращение [новые банкноты] будут постепенно: старые купюры будут выходить из оборота по мере устаревания и загрязнения», — заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

    В июне 2022 года Банк России выпустил в обращение новую сторублевую банкноту. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. До новой пятидесятирублевой купюры с Петербургом и Северо-Западным федеральным округом очередь дойдет не скоро. Согласно плану ЦБ по модернизации банкнот, вводить ее в оборот планируют в 2025 году вместе с десятирублевой банкнотой с изображением Новосибирска и достопримечательностей Сибирского федерального округа. Следующий на очереди — Пятигорск. Город Северо-Кавказского федерального округа появится на банкноте номиналом 500 рублей в 2024 году.

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