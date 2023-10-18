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    Центробанк остановил выпуск банкноты без креста

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    39 комментариев

    Центробанк принял решение доработать дизайн купюры номиналом в тысячу рублей. Как сообщил 18 октября регулятор, выпуск остановлен.

    О намерении сообщается на сайте Банка России. «В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в коротком сообщении. Дизайн купюры будет доработан — напрямую о том, что доработка заключается в дорисовке креста, не говорится.

    Центробанк показал обновленные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей в начале недели. На тысячной изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле, но на куполе не нашлось креста. В РПЦ лаконично заявляли, что в спорном здании сейчас музей, а не церковь.

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    Комментарии 38

    своих не бросаем18 Окт 2023 в 09:15
    маразм крепчал, шиZа косила наши ряды.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 09:14
    Куплю купюру без креста!!!! Дам 2 цены...3 цены!!!!
    +0−0
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