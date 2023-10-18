Центробанк остановил выпуск банкноты без креста

Центробанк принял решение доработать дизайн купюры номиналом в тысячу рублей. Как сообщил 18 октября регулятор, выпуск остановлен.

О намерении сообщается на сайте Банка России. «В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в коротком сообщении. Дизайн купюры будет доработан — напрямую о том, что доработка заключается в дорисовке креста, не говорится.

Центробанк показал обновленные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей в начале недели. На тысячной изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле, но на куполе не нашлось креста. В РПЦ лаконично заявляли, что в спорном здании сейчас музей, а не церковь.