    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 4

    2 м/с, ю-з

    749мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd97.31eur102.55

    В РПЦ объяснили появление купола без креста на новой 1000-рублевой купюре

    587
    5 комментариев

    Банк России в понедельник, 16 октября, представил новую 1000-рублевую купюру, на оборотной стороне которой изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле. В Telegram-каналах заметили отсутствие креста на куполе — началась дискуссия.

    Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе объяснил радиостанции «Говорит Москва» отсутствие креста на куполе тем, что «это не церковь, а музей».

    Как пишет РБК, сейчас в здании построенной в XVII веке Дворцовой церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви креста — нет.

    Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что к отбору изображений на купюрах нужно подходить тщательнее,

    «Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — говорится в посте.

    Банк России показал новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей, которые постепенно заменят нынешние. Посмотрите, что на них изображено.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КупюрыРПЦБанк России
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close