В РПЦ объяснили появление купола без креста на новой 1000-рублевой купюре

Банк России в понедельник, 16 октября, представил новую 1000-рублевую купюру, на оборотной стороне которой изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле. В Telegram-каналах заметили отсутствие креста на куполе — началась дискуссия.



Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе объяснил радиостанции «Говорит Москва» отсутствие креста на куполе тем, что «это не церковь, а музей».

Как пишет РБК, сейчас в здании построенной в XVII веке Дворцовой церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви креста — нет.