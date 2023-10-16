В РПЦ объяснили появление купола без креста на новой 1000-рублевой купюре

Банк России в понедельник, 16 октября, представил новую 1000-рублевую купюру, на оборотной стороне которой изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле. В Telegram-каналах заметили отсутствие креста на куполе — началась дискуссия.
Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе объяснил радиостанции «Говорит Москва» отсутствие креста на куполе тем, что «это не церковь, а музей».
Как пишет РБК, сейчас в здании построенной в XVII веке Дворцовой церкви находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На куполе церкви креста — нет.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что к отбору изображений на купюрах нужно подходить тщательнее,
«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — говорится в посте.
Банк России показал новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей, которые постепенно заменят нынешние. Посмотрите, что на них изображено.