Креста на вас нет. Патриотическая общественность и церковь недосчитались символа православия на новой тысячерублевой банкноте

Обнародованная Банком России 16 октября новая тысячерублевая купюра с культурным наследием Приволжского федерального округа вызвала бурные обсуждения среди светских и духовных общественных деятелей. В выборе достопримечательности увидели «уничтожение русских смыслов», «тупость дизайнеров» или возможную провокацию, а ЦБ призвали не играть с огнем.



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Банкноты нового образца, которые выпускает Банк России, посвящены федеральным округам России и их административным центрам. Новую серию открыла банкнота номиналом в 100 рублей, выпущенная в июне 2022 года. На ее лицевой стороне изображены достопримечательности Москвы, на оборотной — Центрального федерального округа.



Вторыми на очереди стали 1000 и 5000 рублей. На первую поместили Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ, на вторую — Екатеринбург и, соответственно, Уральский федеральный округ. Вопросы возникли к выбору культурных ценностей, которые увековечили на тысячерублевке.



На тысячерублевой банкноте образца 1997 года, которая, кстати, пока не исчезла из оборота (это будет происходить постепенно), был изображен Ярославль. Имя собственное для этой купюры давно стало нарицательным. На ее лицевой стороне размещен памятник Ярославу Мудрому и увенчанная православным крестом часовня на фоне местного кремля. На обороте напечатаны колокольня и 15-главая церковь Иоанна Предтечи.

У новой купюры от старой сохранился только бирюзовый цвет. Отсутствие Ярославля логично, поскольку город относится к ЦФО, а у него уже есть своя банкнота — сторублевая. На лицевую сторону поместили Никольскую башню Нижегородского кремля. На оборотной стороне тысячи расположились достопримечательности двух крупных городов Приволжья — Уфы и Казани. Первый представляет Музей археологии и этнографии, второй — здание Музея истории государственности Татарстана и расположенная с ним по соседству башня Сююмбике на территории Казанского кремля. Казанский музей и башню сначала приняли за православный храм и мечеть. Исторически сложилось так, что у первого здания нет креста (как в жизни, так и на бумаге), а у второго на шпиле красуется полумесяц. Вооружившись этими фактами, патриотический сегмент Интернета моментально дал символу свою трактовку.



«Итого, резюмируем итоги революции на 1000 купюре.

Было: Ярослав Мудрый, правитель единой Руси, включая Киев, памятник ополченцам Минину и Пожарскому, спасшим Россию, церкви с крестами.

Стало: Музей государственности Татарстана, башня с полумесяцем (на самом деле русская башня XVII века, которую объявили «Башней Сююмбике»), церковь без крестов.

Вектор развития страны, предуказываемый подобной купюрой, как бы самоочевиден», — написал в своем телеграм-канале публицист Егор Холмогоров.

Он добавил, что Казань «можно было подать совершенно иначе», а «совершенно безликая картина» Нижнего Новгорода вызывает оторопь.



«Уничтожение русских смыслов: на новой тысячерублёвой купюре кресты заменили полумесяцем», — озаглавило свой пост о новой банкноте издание Readovka.

Оно напомнило историю достопримечательности: [построенная в XVII веке] Дворцовая церковь Казанского кремля была разграблена в 1918 году, ее превратили в столовую, а после в музей. Как говорится на сайте музея, церковь отреставрировали в 2002 году. На куполе установили знак ЮНЕСКО, но вскоре и его убрали.

Появление памятника на денежном знаке издание объяснило понятным желанием «угодить нацменьшинствам», но назвало решение странным на фоне того, что, по данным Readovka, это не первый случай «исчезновения» крестов из официальной символики. «Есть ощущение, что от национальных символов кто-то старается избавиться везде, где это возможно, и делается это сознательно», — предположили там.



Журналисты радиостанции «Говорит Москва» дозвонились до зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, который поначалу в отсутствии на купюре креста проблемы не увидел.



«Так это же не церковь, это музей. Зачем домысливать, если выяснилось, что это не церковь? Наша позиция достаточно понятная и ясная. Те наши памятники, действующие церкви, колокольни и прочее, которые имеют крест, которые являются культовыми зданиями православными, если есть изображения где-либо без крестов, которые на самом деле на них есть, — это, на наш взгляд, некая форма какого-то кощунства. Если в случае, как на этой банкноте, речь идёт не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — сказал он.



С такой позицией не согласилась Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор ИА Regnum . «Но ведь когда-то это здание было церковью, не правда ли? И ведь не все люди — далеко не все — знатоки архитектурных объектов страны. Не правда ли? И видят они на банкноте не музей, а церковь без креста. Но минарет-то — с полумесяцем. А церковь — без креста. И это наводит на мысли. Лучше было бы Центробанку поискать другие объекты для изображения на деньгах», — написала она в «Телеграме».

Справедливости ради, башня Сююмбике тоже не является в полной мере религиозным объектом. Изначально на ее вершине был двуглавый орел. Когда к власти пришли Советы, мусульманам вернули памятники национальной истории и культуры. Таким образом на башне появился полумесяц. В 1930-е годы, уже в рамках борьбы с религиозными символами, его убрали, а в 1990-е по просьбам татарской общественности — вернули. Башня используется как минарет для чтения азана во время поминальной молитвы в честь жертв осады и взятия Казани Иваном Грозным в 1552-м году.



Также ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал подходить к отбору изображений на купюрах более тщательно. «Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — пояснил представитель Русской православной церкви.



В ответ на эту реплику Вахтанг Кипшидзе добавил (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.): «Был миллион способов показать, что Казань — межрелигиозный город, где символы Православия и ислама, да и всех традиционных религий, прекрасно уживаются в публичном пространстве (как это и есть на самом деле), но, как говорится, увы».

Не играть с огнем Центробанк призвал священник Павел Островский. Он увидел две возможные причины появления на банкноте церкви без креста: «тупость дизайнеров» и сознательную провокацию, «которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана», отметив, что лучше бы верным оказался первый вариант.



«Если не думать о самом худшем, что исчезновение православных крестов с различных символов нашей страны, будь то гербы, банкноты или что-то более мелкое, является осознанной программой по нейтрализации христианской символики, то остаётся только один логичный вариант — выросло целое поколение совершенно дезориентированных товарищей, для которых культура России, ее история и религия — это нечто из разряда Лунтика или Смешариков, — написал Островский в телеграм-канале. — А может быть, оба варианта сразу — в любом случае надо проявлять бдительность, чтобы ставить на место этих товарищей. Иначе мы скатимся на то дно, когда о празднике Рождества Христова можно будет говорить только без упоминания имени Христа, чтобы не обидеть чьи-то там чувства…»

В Банке России дискуссию, возникшую по поводу символов Казани на купюре, официально не комментировали. Только в комментариях на странице ведомства во «ВКонтакте» на гневные вопросы: «Где крест?» — от имени ЦБ отвечают: «Его нет на здании, которое изображено на банкноте», «На банкноте изображен музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, так выглядит реальный объект».



Список символов для изображения на новых банкнотах составляют с учетом мнения экспертного сообщества, окончательно объекты отбирает и утверждает совет директоров Банка России. В экспертную группу по Приволжскому округу входили 10 человек. При этом, как утверждает татарстанская интернет-газета «Бизнес Online», туда не вошел ни один представитель Татарстана и Башкортостана, но было сразу пять экспертов из Нижнего Новгорода.



Сейчас, помимо тысячерублевой банкноты старого образца, кресты также можно увидеть на не так давно вернувшихся в оборот купюрах номиналом 5 и 10 рублей (хотя на «десятке» с изображением часовни Параскевы Пятницы его не видно), а также на купюрах в 50 и 500 рублей.



К изображениям на российских банкнотах не первый раз предъявляют претензии. В 2014 году депутат Госдумы из фракции ЛДПР Роман Худяков разглядел половые органы статуи Аполлона на портике здания Большого театра со сторублевой купюры и предложил заменить на другое изображение, чтобы уберечь детей от порнографии. Купюра с гениталиями Аполлона из оборота никуда не делась.

