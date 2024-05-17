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    Петербуржец лишился Chevrolet Camaro за долги. Его выслеживали по камерам

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    Житель Петербурга накопил долги по кредиту и штрафам ГИБДД и вместо того, чтобы их погасить, прятал от приставов свой маслкар. А в процессе растил еще один долг — за подземную парковку.

    Рейд приставов мобильной группы «Поток» закончился арестом автомобиля Chevrolet Camaro 2008 года выпуска, сообщает 17 мая пресс-служба ГУФССП по Петербургу. 34-летний хозяин машины накопил кредитный долг в 138 тысяч рублей и 50 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД. Исполнительные производства в отношении мужчины в Калининском районном отделе судебных приставов были возбуждены аж с 2021 года, но попыток погасить долги он не предпринимал.

    Фото: ГУФССП по Петербургу
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    В итоге приставы разыскали и арестовали принадлежащий должнику «Камаро» на подземной парковке. Для этого пришлось вычислять схему его передвижения по камерам АПК «Безопасный город». Они привели к парковке жилого дома, где мужчина снимает квартиру.

    Маслкар арестовывали в отсутствие владельца — до приезда эвакуатора он так и не вышел к приставам. Зато подошедшие сотрудники коммунальной службы пожаловались, что мужчина уже год не платит за парковочное место, хотя продолжает им пользоваться, отмечают в ведомстве.

    «Шевроле» передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Теперь его владельцу предстоит не только погасить долги и исполнительский сбор, но и оплатить услуги эвакуатора и стоянки.

    Фото: ГУФССП по Петербургу

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    ПетербургПриставыШтрафы ГИБДД
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