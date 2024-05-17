Петербуржец лишился Chevrolet Camaro за долги. Его выслеживали по камерам

Житель Петербурга накопил долги по кредиту и штрафам ГИБДД и вместо того, чтобы их погасить, прятал от приставов свой маслкар. А в процессе растил еще один долг — за подземную парковку.



Рейд приставов мобильной группы «Поток» закончился арестом автомобиля Chevrolet Camaro 2008 года выпуска, сообщает 17 мая пресс-служба ГУФССП по Петербургу. 34-летний хозяин машины накопил кредитный долг в 138 тысяч рублей и 50 тысяч рублей задолженности по штрафам ГИБДД. Исполнительные производства в отношении мужчины в Калининском районном отделе судебных приставов были возбуждены аж с 2021 года, но попыток погасить долги он не предпринимал.