Петербурженка после встречи с самокатчиком попала в реанимацию с проломленной головой

Жительницу Красносельского района сбил электросамокат, теперь ее спасением занимаются врачи. Травмы оказались настолько тяжелыми, что 33-летнюю женщину поместили в реанимацию. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая.

Инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшую доставили в больницу на улице Костюшко. У петербурженки диагностированы перелом свода и основания черепа, а также открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Обстоятельства устанавливаются.



В Петербурге в новом кикшеринговом сезоне развернулась нешуточная борьба с электросамокатами, которую инициировал сам начальник ГУ МВД Роман Плугин. В городе были проведены рейды. В результате сотрудники полиции изъяли более 5,5 тысячи самокатов и возбудили административные дела.