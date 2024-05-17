Огород, цветник, бассейн: как всё правильно и удобно разместить на дачном участке

Ландшафтный дизайнер рассказала, как оформить свой участок Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Как правило, все дачники мечтают, чтобы на их приусадебном участке поместилось всё: и грядки, и цветники, и беседочка, и бассейн, и мангал. Как всё это уместить на одной территории, чтобы было удобно и красиво, нашим ярославским коллегам из 76.RU рассказала ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая.



— Красивый и функциональный сад нужен каждому дачнику. Самое лучшее, если у вас новый участок, и вы заранее составляете план — концепцию участка, которой и будете придерживаться в дальнейшем, — констатировала специалист.



Итак, что учесть при планировании дачной территории.

Размещайте одновременно Составьте перечень всего, что вам нужно, и начните на плане размещать это одновременно. Например, фиксируйте, где у дома будут окна и двери, чтобы сразу понимать, как пройдут дорожки и из каких окон вы будете наблюдать за маленькими детками или любоваться красивыми видами. Обратите внимание на стороны света, отступы от забора и тому подобное.



Удобный огород При планировании огорода и плодового сада нужно обязательно учесть несколько нюансов.

Во-первых, ширину гряды и межгрядий.

— Рассчитывайте так, чтобы грядку можно было обрабатывать, сидя на стульчике, оберегая себя от работ внаклонку. А также, чтобы можно было свободно проходить с тачкой. Оптимальный вариант: гряды шириной в один метр, межгрядье — шириной 60 сантиметров, — отметила Ирина Межецкая.

Во-вторых, продумайте, как и где расположить теплицу. Здесь также нужно предусмотреть возможность подъезда тачки. Торцы теплицы лучше всего расположить по направлению север — юг. Так прогрев от солнечных лучей будет более равномерным;



В-третьих, правильно рассчитайте расстояние между посадкой плодовых деревьев и кустарников — обязательно учитывайте ширину их кроны во взрослом состоянии. Особенно если не планируете уделять много времени обрезке.

— Обычно для раскидистых сортов это от 3,5 метра. Также учитывайте стороны света: плодовые кусты не должны быть затенены кроной деревьев, — посоветовала ландшафтный дизайнер.

В-четвертых, продумайте, как будет организован полив. Помните, что тепличные культуры любят теплую воду для полива.



А как же зоны отдыха? Секрет экономии места — совмещение разных развлечений на одной площадке.

— Если у вас совсем небольшой участок, а пожеланий много, подумайте, как их можно объединить. Например, нужны площадки под батут, каркасный бассейн, мангал, стол для малого тенниса. Подумайте, насколько часто вы такими площадками будете пользоваться одновременно? Например, шашлыки вы жарите только в майские праздники. Батут нужен от силы на месяц, когда приезжают внуки. И так далее. Количество площадок можно сократить, используя одну территорию для нескольких функций в разное время, — посоветовала специалист.



Впрочем, как рассказала Ирина Межецкая, сейчас нередки запросы на раздельные зоны для хозяина с друзьями и хозяйки с подругами. Мужчинам нужно баню, купель. А дамам хочется лежаков с зонтами, журчания воды.

— Такие зоны лучше разместить на отдалении, чтобы отдыхающие друг друга не подслушивали. И кроме всего, в зоне хозяина могут быть брутальные стриженные изгороди, а в зоне хозяйки — к изгороди лучше добавить еще и цветущих растений. Продумайте основание в каждой такой зоне: натуральный камень, настил из дерева, полимерного материала или их сочетание, — посоветовала дизайнер.



Дорожки Ко всем зонам, которые будут использоваться зимой, специалист порекомендовала прокладывать дорожки только из тротуарной плитки или плитняка, так как их можно и нужно будет чистить от снега. Пошаговые дорожки в траве — это для передвижения только в теплое время года. Зимой они не чистятся, иначе легко повредить газон.

Как спрятаться от соседей

Немаловажный для многих нюанс — соседи. Часто ваш участок может полностью открываться их бдительному взору со второго этажа. Если скрыть весь участок невозможно, то постарайтесь выделить хотя бы одну зону, которая должна остаться камерной. И вот рядом с ней можно посадить высокое дерево, крона которого будет прикрывать вас.