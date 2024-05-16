Полиция проводит проверку по фактам нападений собаки на прохожих на Гражданском проспекте

Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на прохожих на Гражданском проспекте, сообщает 1
«16 мая 2024 года в 10:17 в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратилась
Уточняется, что дама выгуливала своих собак и на них внезапно набросился питбуль. Женщина пыталась разнять животных, но хозяин напавшего пса, напротив, поощрял его агрессию, после чего покинул место происшествия.
Петербурженка получила травмы и обратилась в медпункт, после чего написала заявление в полицию.
Между тем уже через
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого —
Ранее мужчина к административной и уголовной ответственности не привлекался.