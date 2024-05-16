Полиция проводит проверку по фактам нападений собаки на прохожих на Гражданском проспекте

Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на прохожих на Гражданском проспекте, сообщает 1 6 мая ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«16 мая 2024 года в 10:17 в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратилась 28-летняя женщина с сообщением о том, что у дома 107, корпус 4 , по Гражданскому проспекту агрессивный мужчина с собакой бойцовой породы без намордника напал на нее», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дама выгуливала своих собак и на них внезапно набросился питбуль. Женщина пыталась разнять животных, но хозяин напавшего пса, напротив, поощрял его агрессию, после чего покинул место происшествия.