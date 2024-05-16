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    Полиция проводит проверку по фактам нападений собаки на прохожих на Гражданском проспекте

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    Полиция проводит проверку по факту нападения собаки на прохожих на Гражданском проспекте, сообщает 16 мая ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    «16 мая 2024 года в 10:17 в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратилась 28-летняя женщина с сообщением о том, что у дома 107, корпус 4, по Гражданскому проспекту агрессивный мужчина с собакой бойцовой породы без намордника напал на нее», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что дама выгуливала своих собак и на них внезапно набросился питбуль. Женщина пыталась разнять животных, но хозяин напавшего пса, напротив, поощрял его агрессию, после чего покинул место происшествия.

    Петербурженка получила травмы и обратилась в медпункт, после чего написала заявление в полицию.

    Между тем уже через 6 минут поступило аналогичное сообщение о нападении агрессивной собаки на человека у соседнего дома. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с укушенными ранами голени и предплечья.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 30-летнего местного жителя. В отделе на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

    Ранее мужчина к административной и уголовной ответственности не привлекался.

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    ПитбульНападение собаки на людей
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