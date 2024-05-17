Массированная атака на Севастополь: обломки дронов упали на подстанцию, местами нет света, школы и детсады решено закрыть

Ночью 17 мая военные отразили массированную атаку на Севастополь, уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. По данным городской спасательной службы, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории», — написал он в своем телеграм-канале в 4:17.
Обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», вызвав частичное отключение оборудования. На восстановление работы нужно, по предварительным оценкам, около суток. В это время в городе «будут точечные отключения света». Где именно и во сколько, сообщат коммунальные службы.
«В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики, — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители», — добавил Развожаев.