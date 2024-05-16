Самокаты Шредингера. Как «Фонтанка» искала эвакуированные электросамокаты

Полиция Петербурга продолжает масштабную операцию «кикшеринг». 16 мая «Фонтанка» зафиксировала скопление самокатов у
Судя по карте сервисов кикшеринга, десятки самокатов «окружили»
Точное число эвакуированных самокатов неизвестно, однако, по данным «Фонтанки», речь может идти о нескольких тысячах. По информации на 15 мая, под раздачу попали более 2200 штук. Рейд в рамках мероприятия «кикшеринг» провели в ночь на 14 мая во всех районах города.
Сегодня операция продолжилась, самокаты активно эвакуировали вплоть до вечера. В частности, на проспекте Науки. В кикшерингах ситуацию пока не комментируют.
Дело в том, что электросамокаты были припаркованы рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах и у станций метро.
По фактам нарушений возбуждены административные дела, а все конфискованные электросамокаты были доставлены в отдел для проверки их технического состояния.