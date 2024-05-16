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    Самокаты Шредингера. Как «Фонтанка» искала эвакуированные электросамокаты

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    Полиция Петербурга продолжает масштабную операцию «кикшеринг». 16 мая «Фонтанка» зафиксировала скопление самокатов у 76-го отделения полиции в приложениях сервисов по аренде электросамокатов и попыталась найти, куда двухколесных увозят.

    Судя по карте сервисов кикшеринга, десятки самокатов «окружили» 76-е отделение полиции на Мытнинской улице. Корреспондент «Фонтанки» попытался эвакуированных навестить, но не обнаружил их ни во дворе, ни на штрафстоянке в отделении.

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    Точное число эвакуированных самокатов неизвестно, однако, по данным «Фонтанки», речь может идти о нескольких тысячах. По информации на 15 мая, под раздачу попали более 2200 штук. Рейд в рамках мероприятия «кикшеринг» провели в ночь на 14 мая во всех районах города.

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    Сегодня операция продолжилась, самокаты активно эвакуировали вплоть до вечера. В частности, на проспекте Науки. В кикшерингах ситуацию пока не комментируют.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Дело в том, что электросамокаты были припаркованы рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах и у станций метро.

    По фактам нарушений возбуждены административные дела, а все конфискованные электросамокаты были доставлены в отдел для проверки их технического состояния.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    КикшерингРейд по самокатам
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