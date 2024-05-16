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    Полиция начала опечатывать электросамокаты у метро Петербурга

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    13 комментариев

    В Петербурге полиция продолжает масштабную операцию «кикшеринг» по изъятию неправильно припаркованных электросамокатов. В четверг, 16 мая, опечатанный транспорт заметили сразу у нескольких станций метро.

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    Судя по кадрам читателей «Фонтанки», сотрудники правопорядка опечатывали средства индивидуальной мобильности у станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Часть транспорта погрузили в прибывшую «Газель».

    «На Техноложке опечатали, и полиция что-то ходит рядом», — написал Евгений.

    читатель «Фонтанки»

    Ранее сотрудники дорожной полиции уже изъяли с улиц города более 2 тысяч средств индивидуальной мобильности из-за неправильной парковки. Выявленный транспорт был припаркован рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах, у метро. По фактам нарушений возбуждены административные дела. Все конфискованные электросамокаты были доставлены в отдел для проверки их технического состояния.

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    Кикшеринг
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