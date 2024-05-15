С улиц Петербурга за ночь эвакуировали больше 2 тысяч самокатов. Они не так стояли

В Петербурге в рамках мероприятия «кикшеринг» эвакуировали более 2200 электросамокатов за неправильную парковку. Об этом «Фонтанке» сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 мая.



Рейд провели в ночь на 14 мая во всех районах города.



«Суть данного мероприятия состоит в том, чтобы снизить дорожно-транспортный травматизм, где страдают граждане и гости Петербурга. Мы провели проверку согласно соглашению между городом и кикшеринговыми компаниями, а именно — где должны размещаться СИМы», — объяснил заместитель начальника отдела Игорь Никишин.

