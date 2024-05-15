С улиц Петербурга за ночь эвакуировали больше 2 тысяч самокатов. Они не так стояли

В Петербурге в рамках мероприятия «кикшеринг» эвакуировали более 2200 электросамокатов за неправильную парковку. Об этом «Фонтанке» сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 15 мая.
Рейд провели в ночь на 14 мая во всех районах города.
«Суть данного мероприятия состоит в том, чтобы снизить дорожно-транспортный травматизм, где страдают граждане и гости Петербурга. Мы провели проверку согласно соглашению между городом и кикшеринговыми компаниями, а именно — где должны размещаться СИМы», — объяснил заместитель начальника отдела Игорь Никишин.
По его словам, выявленные электросамокаты были припаркованы рядом с автобусными остановками, на узких тротуарах, на мостах, у метро.
«Это был масштабный рейд. Сейчас они [СИМы] находятся в полиции. Эксперты будут изучать их технические состояние», — добавил начальник отдела Вячеслав Степченко.
Напомним, с 1 марта в ПДД появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности», СИМ. К нему относятся все транспортные средства с двигателем. При этом мощность двигателя не имеет значения: если он есть, самокат или велосипед считают СИМ.
С 1 мая в городе начали штрафовать за езду на электросамокате вдвоем: данные с камер передаются кикшеринговым компаниям. Горизбирком ранее отклонил предложение провести общегородской референдум о полном запрете электросамокатов.