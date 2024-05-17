Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев покидает свой пост

Сергей Корнеев, последние четыре года занимавший пост главы комитета по развитию туризма Петербурге, покидает свое кресло. Об этом сообщили «Фонтанке» несколько источников, близких к городскому правительству, 17 мая. Связаться с самим Сергеем Корнеевым на момент публикации не удалось. По словам собеседников «Фонтанки», такое решение не готовилось заранее и было принято накануне. Временно исполнять обязанность главы комитета будет замглавы ведомства Нана Гвичия. Причины ухода с должности Сергея Корнеева собеседники «Фонтанки» назвать затруднились.



Сергей Корнеев возглавил комитет по развитию туризма в ковидном 2020 году. Первые шаги на этом посту были посвящены мерам поддержки и восстановления отрасли. По итогам 2023 года по количеству туристов Петербург почти приблизился к доковидным показателям. В марте 2024 года президент Владимир Путин обратил внимание, что по популярности у туристов Петербург уступает Москве в Московской областью и Краснодарскому краю.

Также под руководством Сергея Корнеева Петербург комитет готовился к введению курортного сбора (с 1 апреля 2024 года гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях). Для его взимания была разработана специальная информационная система).



Сергей Корнеев родился в 1970 года в Ленинграде. В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1995 году — аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

