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    Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев покидает свой пост

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    Сергей Корнеев, последние четыре года занимавший пост главы комитета по развитию туризма Петербурге, покидает свое кресло. Об этом сообщили «Фонтанке» несколько источников, близких к городскому правительству, 17 мая. Связаться с самим Сергеем Корнеевым на момент публикации не удалось. По словам собеседников «Фонтанки», такое решение не готовилось заранее и было принято накануне. Временно исполнять обязанность главы комитета будет замглавы ведомства Нана Гвичия. Причины ухода с должности Сергея Корнеева собеседники «Фонтанки» назвать затруднились.

    Сергей Корнеев возглавил комитет по развитию туризма в ковидном 2020 году. Первые шаги на этом посту были посвящены мерам поддержки и восстановления отрасли. По итогам 2023 года по количеству туристов Петербург почти приблизился к доковидным показателям. В марте 2024 года президент Владимир Путин обратил внимание, что по популярности у туристов Петербург уступает Москве в Московской областью и Краснодарскому краю.

    Также под руководством Сергея Корнеева Петербург комитет готовился к введению курортного сбора (с 1 апреля 2024 года гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях). Для его взимания была разработана специальная информационная система).

    Сергей Корнеев родился в 1970 года в Ленинграде. В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1995 году — аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

    С 1996 года являлся директором Северо-Западного регионального отделения Российской ассоциации туристических агентств, в 1997 году избран вице-президентом этой ассоциации. В 2012 одновременно с вице-губернатором Петербурга Аллой Маниловой перешел в Министерство культуры РФ, где до 2013 года занимал должность директора департамента туризма и региональной политики. После этого работал в должности заместителя генерального директора Транспортной дирекции Олимпийских игр, а также являлся советником министра культуры РФ. С ноября 2014 года занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по туризму. В июне 2020 года назначен главой комитета по развитию туризма Петербурга.

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