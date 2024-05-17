Обогревать Таврический сад, где из-за бесхозной трубы замерзали агавы, будут новые теплосети

На территории объекта культурного наследия федерального значения «Сад Таврический с прудом» завершились работы по строительству и технологическому присоединению новых тепловых сетей для действующих и строящихся помещений. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 мая в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Раньше из-за бесхозной трубы там замерзали редкие растения. Для сада учтены расчеты тепловой нагрузки на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и воздушно-тепловые завесы.
В рамках первого этапа организован новый тепловой ввод от действующей распределительной сети «Потемкинская», проходящей по одноименной улице. Для этого проложено 27 метров стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции с системой оперативно-дистанционного контроля. Теплоэнергетики отключили и опорожнили существующие трубопроводы и затем подсоединили к сетям новые помещения Таврического сада. Последним этапом стали промывка и диагностика системы. После этого смонтированный участок тепловой сети запустили в работу. Сейчас завершается этап восстановления благоустройства. Ограничение движения по Потемкинской улице снято.
«Работы позволили обеспечить техническую возможность подачи тепла и горячей воды в новые построенные помещения оранжерейного комплекса Таврического сада по адресам: Потемкинская улица, дом 2, литера Д, литера Ж, литера И; Кирочная улица, дом 50, литера Д. Также, реализовав данный проект, компания обеспечила техническую готовность подачи теплоснабжения и другим запланированным для строительства объектам на территории Таврического сада: новым оранжереям, ресторану, балетной студии, детскому центру, выставочному, театрально-концертному, кинолекционному залам», — отмечается в сообщении.
В ноябре 2019 года, как писала «Фонтанка», коммунальная авария поставила под угрозу коллекцию растений в оранжерее Таврического сада. Тогда чиновники не могли определиться, кому принадлежит труба. Подыскать исполнителя ремонта попросили комитет по энергетике и инженерному обеспечению, а спасать растения от холода поручили ГУП «ТЭК».
«Дважды коллеги из ГУП "ТЭК СПб" на добровольных началах спасали от неминуемой гибели тропическую флору оранжереи, устраняя повреждения на бесхозной теплотрассе, обеспечивающей отопление данного здания. Согласно распоряжению комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, бесхозяйные сети сада были переданы в эксплуатацию АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Специалистами нашей компании был разработан и реализован проект подключения, который позволит избежать негативных эксцессов в будущем, поможет сохранить целостность экзотического цветника и обеспечит стабильное теплоснабжение всего комплекса сада», — отметил главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дмитрий Дегтярев.