Обогревать Таврический сад, где из-за бесхозной трубы замерзали агавы, будут новые теплосети

На территории объекта культурного наследия федерального значения «Сад Таврический с прудом» завершились работы по строительству и технологическому присоединению новых тепловых сетей для действующих и строящихся помещений. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 мая в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Раньше из-за бесхозной трубы там замерзали редкие растения. Для сада учтены расчеты тепловой нагрузки на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и воздушно-тепловые завесы.



В рамках первого этапа организован новый тепловой ввод от действующей распределительной сети «Потемкинская», проходящей по одноименной улице. Для этого проложено 27 метров стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции с системой оперативно-дистанционного контроля. Теплоэнергетики отключили и опорожнили существующие трубопроводы и затем подсоединили к сетям новые помещения Таврического сада. Последним этапом стали промывка и диагностика системы. После этого смонтированный участок тепловой сети запустили в работу. Сейчас завершается этап восстановления благоустройства. Ограничение движения по Потемкинской улице снято.