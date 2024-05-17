Реклама

    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.92eur98.9
    Реклама
    СРОЧНО

    Самосвал упал на КАД, перекрыты две полосы из трёх

    Лето близко. Петербург нагревается

    1323
    3 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге весна в разгаре, а выходные будут почти летними.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 19–21 градуса.

    Сегодня регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам справиться с влиянием северного ветра и удержать температуру в рамках комфортных значений. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В выходные ожидается 23–25 градусов, без дождей.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close