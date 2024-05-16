В Музее истории религии покажут работы объединения «После иконы»

На выставке объединения «После иконы» в Музее истории религии вы увидите живопись и графику, керамические панно и деревянную скульптуру, витражи и гобелены, гипс и вышивку. Всего будет более шестидесяти работ, созданных современными художниками, которые размышляют о Боге, вере и человеке.

Вы увидите воплощение традиционных христианских образов и сюжетов в лаконичной трактовке художников объединения «После иконы». Кураторы приводят цитату искусствоведа Александра Кащенко о том, что для всех мастеров проекта характерно «экзистенциальное расширение религиозного пространства, выход религиозного по своим темам изобразительного искусства в открытый социальный космос».

Может показаться, что искусство на религиозную тему предполагает канон (особенно в России), однако авторы «После иконы» говорят о принципе «придерживаясь традиций, не пишем копии». Он означает отказ от автоматического копирования признанных образцов, творческую проработку темы и выход на некие новые — возможно, более условные — формы с помощью вполне традиционных техник. Это не «выход в мир» или пресловутое «обмирщение иконы» — скорее, прорастание новых образов изнутри.



Выставка в Музее истории религии доступна с 16 мая до 16 июня 2024 года. 6+

