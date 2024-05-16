«Росфото» приглашает внутрь старинного фотоаппарата

Выставка «Внутри старинного фотоаппарата» будет посвящена эволюции светописи: вы узнаете о прообразе 3D из XIX века. Обещают интерактив, возможность оказаться «внутри» старинного фотоаппарата и создать свой портрет, имитирующий старинные фототехнологии.

Музейно-выставочный центр напоминает о своей истории: с момента основания в 2002 году он знакомит гостей с явлениями из истории фото и авторскими снимками. Проект «Внутри старинного фотоаппарата» будет посвящён эволюции технологий, усовершенствованию фотокамер и химических процессов.

Одним из изобретений, о котором выставка расскажет подробно, станет камера-обскура, которая была первым устройством, с помощью которого можно было получить документальное изображение, также её называют прообразом 3D технологий из XIX века.

А ещё с помощью цифровых технологий вы сможете создать свой портрет в техниках, имитирующих дагеротипию и отпечатки на альбуминовой бумаге.



Выставка «Внутри старинного фотоаппарата» пройдёт в переходе второго этажа музейно-выставочного комплекса с 16 мая по 1 января 2025. 0+

