В Туапсе беспилотник упал на НПЗ, начался пожар

В Краснодарском крае ночью 17 мая силы ПВО подавили более 10 беспилотников. В результате их падения возникли локальные возгорания. По предварительным данным, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.



Оперативный штаб региона передаёт, что утром два БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе. По информации ЕДДС Туапсинского района, дрон упал на территорию НПЗ, начался пожар. К 6:12 его локализовали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



«Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети», — пишет Кондратьев.

