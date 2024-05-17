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    В Туапсе беспилотник упал на НПЗ, начался пожар

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    В Краснодарском крае ночью 17 мая силы ПВО подавили более 10 беспилотников. В результате их падения возникли локальные возгорания. По предварительным данным, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

    Оперативный штаб региона передаёт, что утром два БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе. По информации ЕДДС Туапсинского района, дрон упал на территорию НПЗ, начался пожар. К 6:12 его локализовали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

    «Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети», — пишет Кондратьев.

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