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    Стрельба у ТРК «Сити Молл» попала на видео. Вооруженного водителя ищут

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    В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео со стрельбой на парковке у ТРК «Сити Молл» в Петербурге, которая произошла днем во вторник, 14 мая. Судя по кадрам, прозвучало не менее четырех выстрелов.

    «Фонтанка.ру»

    На других кадрах видно, как электромобиль несется со стороны пункта оплаты парковки.

    «Фонтанка.ру»

    «Китаец» мчал на большой скорости, его преследовала пожарная машина. На выезде электромобиль дал газу и унесся по Испытателей в сторону Комендантского проспекта.

    По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля Li L9 не понравилось, как другой мужчина поставил свою машину в зоне въезда на парковку.

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    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший передан медикам. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта и разыскивает стрелявшего.

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