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    Стрельба возле ТРК «Сити Молл» — причиной мог стать дорожный конфликт

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    12 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Свидетелями стрельбы на парковке у ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте стали читатели «Фонтанки» около четырех часов дня 14 мая. Отношения выясняли водители. Один из них после череды хлопков упал на асфальт. Его жена сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся, ближайшие наряды направились на место происшествия.

    По предварительным данным, стрелял водитель автомобиля Li L9, потерпевший приехал на Volvo. Взаимоотношения у них не заладились, судя по всему, еще во время въезда на парковку. Первому не понравилось, как у второго стоит машина. Слово за слово, и бородатый брюнет за рулем "китайца" достал, предположительно, травматический пистолет.

    читатель «Фонтанки»

    По словам очевидцев, водитель Li L9 разрядил в оппонента почти всю обойму, после чего нажал на газ, резко выехал на проспект Испытателей и удалился в сторону Комендантской площади. Полиция объявила план «Перехват» в Приморском районе.

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    Судя по кадрам от очевидцев с места происшествия, пострадавшего забрали медики, он жив.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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