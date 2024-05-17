Задержаны зампред правительства Алтайского края и экс-замминистра здравоохранения Красноярского края

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве; в краевом правительстве накануне прошли обыски. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Причина задержания на данный момент не называется: правительство края официально о задержании Кибардина не уведомляли, и от должности зампред правительства не отстранен. Сообщается, что Иван Кибардин занимает нынешнюю должность с октября 2018 года и в сферу его обязанностей входит организация деятельности исполнительных органов региона в области использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, госохраны объектов культурного наследия на территории края, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности и регионального государственного строительного надзора.