Задержаны зампред правительства Алтайского края и экс-замминистра здравоохранения Красноярского края

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве; в краевом правительстве накануне прошли обыски. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Причина задержания на данный момент не называется: правительство края официально о задержании Кибардина не уведомляли, и от должности зампред правительства не отстранен. Сообщается, что Иван Кибардин занимает нынешнюю должность с октября 2018 года и в сферу его обязанностей входит организация деятельности исполнительных органов региона в области использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений, госохраны объектов культурного наследия на территории края, контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности и регионального государственного строительного надзора.
Также этим утром стало известно о задержании бывшего заместителя министра здравоохранения Красноярского края Анны Москвиной по обвинению в превышении должностных полномочий при закупках медицинского оборудования по национальному проекту «Здравоохранение». О возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновницы сообщила пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, подозреваемая, занимая должность замминистра здравоохранения Красноярского края в 2021-м году, заведомо знала, что поставленное оборудование стоимостью 98,5 миллиона рублей не соответствует спецификации к госконтракту и не подлежит приобретению за счет субсидии из средств федерального бюджета, но согласовала оплату.
Своими действиями подозреваемая «причинила региональному Минздраву ущерб на 126,5 миллиона рублей». Ей инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Накануне в Петербурге за посредничество во взяточничестве была задержана главный таможенный инспектор.