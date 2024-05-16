Ремонт перекроет набережные Макарова и Смоленки и ограничит Тучков мост

Новые ограничения движения из-за ремонта дорог с
Василеостровский район
С 18 по 19 мая перекроют набережную Смоленки от 8–9-й линий В.О. до 4–5-й линий В.О. и набережную Макарова от 4–5-й линий В.О. до Малого проспекта В.О., включая перекрестки с 6–7-й, 4–5-й и 2–3-й линиями В.О. Одновременно ограничат проезд по:
- набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекресток с Малым проспектом В.О., Тучковым мостом, 1-й линией В.О. и Кадетской линией В.О.;
- Тучкову мосту у набережной Макарова.
Объехать перекрытия можно будет по Кадетской линии В.О., Университетской набережной, Биржевой площади, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 2–3-й линиям В.О., Ждановской набережной, Ждановской улице, мосту Бетанкура, Уральской улице, проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, 10–11-й линиям В.О. и Малому проспекту В.О. Ремонт на набережных стартовал еще в начале мая.
Выборгский район
С 8 часов утра 18 мая до 8 утра 20 мая будут закрывать движение по улице Курчатова от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекрестки с улицей Шателена и улицей Жака Дюкло. Объезд предусмотрен по Светлановскому и Тихорецкому проспектам, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улицам Шателена, Курчатова и Жака Дюкло.
Кировский район
С 18 по 19 мая перекроют проезд по улице Зины Портновой от Ленинского проспекта до улицы Подводника Кузьмина и ограничат — на участке от Трамвайного проспекта до Ленинского проспекта. Объехать можно будет по Ленинскому и Дачному проспектам, проспекту Ветеранов, улице Подводника Кузьмина, бульвару Новаторов и Трамвайному проспекту.
Красногвардейский район
С 15 часов 18 мая до 20 часов 19 мая перекроют съезд с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Петербурга. Объезжать придется через Муринскую дорогу и улицу Руставели. Напомним, что утром 17 мая до утра 20 мая там закроют еще несколько съездов.
Московский район
На один день 18 мая ограничат движение по Новоизмайловскому проспекту от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекресток с Кузнецовской улицей. А с 18 по 21 мая — по боковому проезду Новоизмайловского от Бассейной улицы до площади Конституции, с нечетной стороны.
Приморский район
До 19 мая ремонт дороги ограничит движение по улице Савушкина от Липовой аллеи до Дибуновской улицы.
А до 22 мая закроют проезд по улице Марка Галлая у пересечения с проспектом Испытателей. Там будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по проспекту Испытателей и Коломяжскому проспекту.
Фрунзенский район
До 21 мая дорожный ремонт ограничит движение по Будапештской улице от Альпийского переулка до Малой Балканской улицы, включая перекрестки с Шипкинским переулком, улицей Ярослава Гашека, Пловдивской улицей, Малой Каштановой аллеей. Кроме того, на один день 18 мая ограничат проезд на перекрестке Будапештской и Малой Балканской улиц.