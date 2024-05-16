Ремонт перекроет набережные Макарова и Смоленки и ограничит Тучков мост

Новые ограничения движения из-за ремонта дорог с 18 мая ждут семь районов Петербурга. В том числе изменения коснутся набережной Макарова, Тучкова моста, Пискаревского проспекта, улицы Савушкина и Будапештской улицы, сообщает 16 мая пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Василеостровский район С 18 по 19 мая перекроют набережную Смоленки от 8–9-й линий В.О. до 4–5-й линий В.О. и набережную Макарова от 4–5-й линий В.О. до Малого проспекта В.О., включая перекрестки с 6–7-й, 4–5-й и 2–3-й линиями В.О. Одновременно ограничат проезд по: набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекресток с Малым проспектом В.О., Тучковым мостом, 1-й линией В.О. и Кадетской линией В.О.;

Тучкову мосту у набережной Макарова.

Объехать перекрытия можно будет по Кадетской линии В.О., Университетской набережной, Биржевой площади, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 2–3-й линиям В.О., Ждановской набережной, Ждановской улице, мосту Бетанкура, Уральской улице, проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, 10–11-й линиям В.О. и Малому проспекту В.О. Ремонт на набережных стартовал еще в начале мая.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 8 часов утра 18 мая до 8 утра 20 мая будут закрывать движение по улице Курчатова от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекрестки с улицей Шателена и улицей Жака Дюкло. Объезд предусмотрен по Светлановскому и Тихорецкому проспектам, Политехнической улице, площади Мужества, проспекту Тореза, улицам Шателена, Курчатова и Жака Дюкло.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 18 по 19 мая перекроют проезд по улице Зины Портновой от Ленинского проспекта до улицы Подводника Кузьмина и ограничат — на участке от Трамвайного проспекта до Ленинского проспекта. Объехать можно будет по Ленинскому и Дачному проспектам, проспекту Ветеранов, улице Подводника Кузьмина, бульвару Новаторов и Трамвайному проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 15 часов 18 мая до 20 часов 19 мая перекроют съезд с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону Петербурга. Объезжать придется через Муринскую дорогу и улицу Руставели. Напомним, что утром 17 мая до утра 20 мая там закроют еще несколько съездов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район На один день 18 мая ограничат движение по Новоизмайловскому проспекту от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекресток с Кузнецовской улицей. А с 18 по 21 мая — по боковому проезду Новоизмайловского от Бассейной улицы до площади Конституции, с нечетной стороны.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район До 19 мая ремонт дороги ограничит движение по улице Савушкина от Липовой аллеи до Дибуновской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А до 22 мая закроют проезд по улице Марка Галлая у пересечения с проспектом Испытателей. Там будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по проспекту Испытателей и Коломяжскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район

До 21 мая дорожный ремонт ограничит движение по Будапештской улице от Альпийского переулка до Малой Балканской улицы, включая перекрестки с Шипкинским переулком, улицей Ярослава Гашека, Пловдивской улицей, Малой Каштановой аллеей. Кроме того, на один день 18 мая ограничат проезд на перекрестке Будапештской и Малой Балканской улиц.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



