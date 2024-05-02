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    Водителям на Васильевском стоит искать объезды: на ремонт уходит набережная Макарова

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Работы на сетях и ремонт дорог с 4 мая изменят схемы движения транспорта в семи районах Петербурга. В том числе новые ограничения и перекрытия ждут набережную Макарова и улицы Савушкина, Академика Павлова и Белы Куна.

    Василеостровский район

    До 10 мая из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по набережной Макарова от 4–5-й линий В. О. до Малого проспекта В. О. и по набережной Смоленки от Камской улицы до 4–5-й линий В. О. Об этом 2 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 4 по 5 мая ограничат движение по Большой Озёрной улице от Приморской улицы до Елизаветинской улицы. Там будут прокладывать газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 17 мая для ремонта дороги ограничат проезд по улице Курчатова от проспекта Тореза до Политехнической улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    С 4 по 5 мая из-за дорожного ремонта перекроют участок улицы Вавиловых от проспекта Науки до Северного проспекта. Объехать его можно будет по проспекту Науки, Северному и Гражданскому проспектам, улице Веденеева, Светлановскому проспекту и улице Академика Байкова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    До 10 мая для ремонта дороги ограничат движение транспорта по улице Зины Портновой от Трамвайного проспекта до улицы Подводника Кузьмина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    С 8 часов утра 4 мая до 8 утра 6 мая из-за текущего ремонта дороги закроют движение по съездам на проспект Медиков и на Аптекарскую набережную и по улице Академика Павлова в створе съездов Кантемировского моста. Объезд предусмотрен по Кантемировской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Гренадерской улице и Гренадерскому мосту, Аптекарской набережной, улицам Профессора Попова и Академика Павлова, Каменноостровскому проспекту, Ушаковскому мосту и Ушаковской набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    На два дня, с 4 по 5 мая, для реконструкции инженерных сетей закроют участок Лисичанской улицы от Старобельской улицы до Сердобольской улицы, включая перекресток с улицей Графова. Объехать его можно будет по Сердобольской улице, набережной Черной речки, улице Графова, Старобельской, Лисичанской, Торжковской и Белоостровской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На этот же срок ограничат движение по улице Савушкина от улицы Оскаленко до Липовой аллеи, включая перекресток с Липовой аллеей. Там ремонтируют дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    На один день 4 мая для ремонта дороги перекроют движение по улице Белы Куна у пересечения с Будапештской улицей. Объезд предусмотрен по Бухарестской улице, проспекту Славы, Белградской улице и улице Фучика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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