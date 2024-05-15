Водителям добавят пробок у Богатырского: Планерную закроют в одну сторону до конца июня

Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 17 мая изменят схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. В том числе на несколько дней закроют съезд на развязке КАД с Пискаревским проспектом и на полтора месяца ограничат проезд по Планерной улице.



Красногвардейский район

С 6 часов утра 17 мая и до 5 утра 20 мая из-за ремонта дорожного покрытия закроют съезды с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца КАД на Пискаревский в сторону города. Объезд предусмотрен по Муринской дороге и улице Руставели, сообщает 15 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.