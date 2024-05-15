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    Водителям добавят пробок у Богатырского: Планерную закроют в одну сторону до конца июня

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    Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 17 мая изменят схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. В том числе на несколько дней закроют съезд на развязке КАД с Пискаревским проспектом и на полтора месяца ограничат проезд по Планерной улице.

    Красногвардейский район

    С 6 часов утра 17 мая и до 5 утра 20 мая из-за ремонта дорожного покрытия закроют съезды с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца КАД на Пискаревский в сторону города. Объезд предусмотрен по Муринской дороге и улице Руставели, сообщает 15 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    До 22 мая ограничат движение по улице Дыбенко от Искровского проспекта до проспекта Большевиков. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    С 17 по 19 мая для прокладки инженерных сетей закроют проезд по 2-й Никитинской улице от Репищевой улицы до 1-й Никитинской улицы. Объехать участок можно будет по Репищевой улице, Парашютной улице, Земледельческому переулку, 2-й Никитинской улице, Главной улице и 3-й линии 2-й половины.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А до 27 июня из-за строительства теплосети ограничат движение по Планерной улице от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы, с закрытием движения по Планерной в направлении от Ситцевой к Богатырскому. Объезд предусмотрен по Стародеревенской улице, Богатырскому проспекту, Ситцевой улице, улице Оптиков и Планерной улице. В конце апреля из-за прокладки инженерных сетей на самом Богатырском пробки там собирались с утра до вечера.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    До 21 августа в Пушкине ограничат движение на перекрестке Новодеревенской улицы, шоссе Подбельского и Удаловской улицы. Там отремонтируют дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    С 17 по 23 мая ограничат проезд по Балканской площади и по улице Олеко Дундича у Балканской площади. Водителей там потеснят временные ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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