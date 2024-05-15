Водителям добавят пробок у Богатырского: Планерную закроют в одну сторону до конца июня

Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 17 мая изменят схему движения транспорта в пяти районах Петербурга. В том числе на несколько дней закроют съезд на развязке КАД с Пискаревским проспектом и на полтора месяца ограничат проезд по Планерной улице.
Красногвардейский район
С 6 часов утра 17 мая и до 5 утра 20 мая из-за ремонта дорожного покрытия закроют съезды с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд с внешнего кольца КАД на Пискаревский в сторону города. Объезд предусмотрен по Муринской дороге и улице Руставели, сообщает 15 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Невский район
До 22 мая ограничат движение по улице Дыбенко от Искровского проспекта до проспекта Большевиков. Там будут прокладывать инженерные сети.
Приморский район
С 17 по 19 мая для прокладки инженерных сетей закроют проезд по
А до 27 июня из-за строительства теплосети ограничат движение по Планерной улице от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы, с закрытием движения по Планерной в направлении от Ситцевой к Богатырскому. Объезд предусмотрен по Стародеревенской улице, Богатырскому проспекту, Ситцевой улице, улице Оптиков и Планерной улице. В конце апреля из-за прокладки инженерных сетей на самом Богатырском пробки там собирались с утра до вечера.
Пушкинский район
До 21 августа в Пушкине ограничат движение на перекрестке Новодеревенской улицы, шоссе Подбельского и Удаловской улицы. Там отремонтируют дорожное покрытие.
Фрунзенский район
С 17 по 23 мая ограничат проезд по Балканской площади и по улице Олеко Дундича у Балканской площади. Водителей там потеснят временные ограждения.