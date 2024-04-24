«Интересно, проедут?» Богатырский стоит с утра до вечера из-за работ

Работы с ограничением движения поймали в ловушку транспорт на севере Петербурга. Автобусам после стояния в пробке подкорректируют маршруты на ближайшие полторы недели, а вот автомобилистам придется терпеть или искать объезд.

Мертвая пробка собралась 24 апреля на Богатырском проспекте под ЗСД с самого утра, жалуются «Фонтанке» читатели. Там с 23 апреля ограничено движение на пересечении с Планерной улицей из-за работ по прокладке инженерных сетей. Ограничения продлятся до 2 мая.