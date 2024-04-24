«Интересно, проедут?» Богатырский стоит с утра до вечера из-за работ

читательница «Фонтанки»
Работы с ограничением движения поймали в ловушку транспорт на севере Петербурга. Автобусам после стояния в пробке подкорректируют маршруты на ближайшие полторы недели, а вот автомобилистам придется терпеть или искать объезд.
Мертвая пробка собралась 24 апреля на Богатырском проспекте под ЗСД с самого утра, жалуются «Фонтанке» читатели. Там с 23 апреля ограничено движение на пересечении с Планерной улицей из-за работ по прокладке инженерных сетей. Ограничения продлятся до 2 мая.
Судя по видео, которым поделилась читательница, проезд по нечетной стороне Богатырского, от Стародеревенской к Яхтенной улице, частично перекрыт, машины и автобусы толпятся, чтобы втиснуться в получившееся «бутылочное горлышко». При этом водители выезжают на перекресток, перегораживая дорогу тем, кто едет по Планерной.
Одновременно, по данным ГАТИ Петербурга, из-за работ на сетях перекрыт проезд по Камышовой и Ситцевой улицам у перекрестков с Планерной. Затор, по данным «Яндекс.Пробок», держится и на Богатырском, и на Планерной.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что в связи с работами на Богатырском с 25 апреля по 5 мая на автобусах №180 и №184, а также троллейбусах №60 остановка «Планерная улица», расположенная на Богатырском перед Планерной, переносится на 60 метров в сторону Стародеревенской улицы. А на автобусе №134, который должен разворачиваться на пересечении Богатырского с Планерной, она временно отменяется.
А вечером и ночью с 24 на 25 апреля водителям добавят еще головной боли: из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта на Богатырском проспекте между Яхтенной и Планерной будут закрывать съезды с ЗСД, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы»:
- С 21:30 24 апреля до 4:00 25 апреля закроют заезд с Богатырского на ЗСД в сторону севера и съезд с севера на Богатырский. Объехать можно будет через развязки с Приморским и Шуваловским проспектами.
- С 1:00 до 6:00 25 апреля перекроют въезд на ЗСД с Богатырского в сторону юга (объезд — через развязку с Шуваловским) и съезд с ЗСД при движении с юга (объезд — через Планерную или развязку с Шуваловским).