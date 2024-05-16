МИД России заявил о высылке британского атташе по вопросам обороны. Дипломата объявили персоной нон грата

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла объявили персоной нон грата. Британский дипломат должен будет покинуть Россию в течение недели, сообщает 16 мая Министерство иностранных дел РФ.



Данная мера стала ответной на высылку из Великобритании из страны военного атташе РФ, о которой стало известно 8 мая . Кроме того, британское министерство внутренних дел сообщило о снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости и ограничении срока действия дипломатических виз, принадлежащих РФ.