МИД России заявил о высылке британского атташе по вопросам обороны. Дипломата объявили персоной нон грата

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла объявили персоной нон грата. Британский дипломат должен будет покинуть Россию в течение недели, сообщает
Данная мера стала ответной на высылку из Великобритании из страны военного атташе РФ, о которой стало известно
В МИД РФ подчеркнули, что расценивают данный шаг как политически мотивированное действие, которое наносит «непоправимый ущерб двусторонним отношениям». В министерстве добавили, что высылкой британского военного атташе ответные меры не ограничатся и о дальнейших шагах будет объявлено позднее.