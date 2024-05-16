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    МИД России заявил о высылке британского атташе по вопросам обороны. Дипломата объявили персоной нон грата

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    Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла объявили персоной нон грата. Британский дипломат должен будет покинуть Россию в течение недели, сообщает 16 мая Министерство иностранных дел РФ.

    Данная мера стала ответной на высылку из Великобритании из страны военного атташе РФ, о которой стало известно 8 мая. Кроме того, британское министерство внутренних дел сообщило о снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости и ограничении срока действия дипломатических виз, принадлежащих РФ.

    В МИД РФ подчеркнули, что расценивают данный шаг как политически мотивированное действие, которое наносит «непоправимый ущерб двусторонним отношениям». В министерстве добавили, что высылкой британского военного атташе ответные меры не ограничатся и о дальнейших шагах будет объявлено позднее.

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