Военно-патриотический книжный салон. Стихотворение о Пригожине и енот Херсон, который не приехал

Открывшийся вчера Петербургский книжный салон вновь соответствует духу времени. Корреспондент «Фонтанки», посетивший первый день XIX салона, послушал стихи о Донбассе и Евгении Пригожине, а затем ушел с подарочным комиксом о путешествии енота Херсона по новым территориям в Москву.

Поделиться Поделиться





Любителям военно-патриотической тематики в четверг предлагалось посетить встречу с писателями из Донбасса под названием «Своей земли не отдадим ни пяди». В программе мероприятие шло с подписью «два года специальной военной операции». Еще из любопытного — презентации книги «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроники эпохи» и круглый стол «Наши союзники в стремительно меняющемся мире». Однако самым насыщенным вышеупомянутым духом времени местом оказался шатер Е, где в прошлом году проходила секция «Голоса русской весны» с выступлением поэтов. Теперь здесь с небольшой лекцией о нацизме выступил петербургский историк Егор Яковлев, журналист и спецпредставитель губернатора по работе в новых регионах Александр Малькевич презентовал комикс «Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов», а затем выступила поэтесса Анна Ревякина, пишущая о Донбассе и спецоперации.



Жаль, многие встречи и презентации проходили в одно время. Пришлось выбирать. Херсон до Петербурга не добрался

Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В день открытия салон на Дворцовой площади посетит необычный гость енот Херсон, спасенный российскими десантниками в новых регионах», — обещали в анонсе организаторы. Обнадеженный и следивший за судьбой енота корреспондент «Фонтанки» воодушевленно пришел — и расстроился. Зверька не было, но присутствовал заместитель губернатора Херсонской области Владимир Боделан. На эту тему представитель администрации пошутил сам: «Вы видите, насколько для Херсона важен этот герой, что… честно, только благодаря тому, что он не смог приехать, меня взяли сюда увидеться с вами».



История енота Херсона сделала его одним из самых медийных животных спецоперации. Зверя вывезли из зоопарка российские военные, когда выходили из города Херсона в ноябре 2022 года после приказа экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Затем енот жил долгое время в боевых условиях с десантниками и перемещался с места на место. «Потом по решению командования он был перемещен в Москву», — рассказала ухаживающая за ним женщина.



Федор Данилов/«Фонтанка.ру»

Сначала корреспонденту на вопрос о еноте ответили, что зверь заболел. Однако ситуация оказалась еще более драматичной — посетить Петербург енот не смог из-за брачного периода. Как заявили организаторы, сейчас он бодр и очень активен, «поэтому это было бы небезопасно для всех». Презентация все же удалась и без главного героя.



Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Комикс «Путешествие енота Херсона: в Москву — из новых регионов» рассказывает о пути зверька по четырем новым российским регионам в Кремль. Енот должен передать письма участников СВО их детям. Свое путешествие Херсон начинает в клетке, а заканчивает в столице рядом с президентом Владимиром Путиным. Автором идеи и сценария выступил спецпредставитель губернатора Беглова по работе в новых регионах Александр Малькевич.

«Енот — он путешествует через все четыре новых субъекта Российской Федерации. Идея была показать, как они преображаются в составе Российской Федерации через реальных персонажей, через реальные объекты», — объяснил концепцию комикса Малькевич.

Присутствует на страницах и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказывает детям о секрете подковы на памятнике Александру Невскому и восстановлении Мариуполя.



Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во время презентации другим секретом поделился уже настоящий замглавы Херсонской области Боделан: енот Херсон сильно кусается. «Он даже нашего шефа укусил», — сказал он в ходе презентации. Видимо, речь шла о губернаторе Херсонской области Владимире Сальдо.

Комикс про енота подарили каждому, кто пришел на презентацию. Корреспондент «Фонтанки» ушел с двумя.

Стихи о Донбассе и о том, кто уехал в далекую Африку

Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После комикса про енота началось выступлении поэтессы из Донецка Анны Ревякиной. Она в строгом черном костюме презентовала книгу «Мы здесь живьем» со стихами и поэмами, написанными до и во время спецоперации. Свое выступление Ревякина начала с декламации довольно тяжелых стихов. Диссонанс вносила задорная западная музыка, доносящаяся со сцены рядом. Это немного мешало, но желающих послушать было достаточно. В ответ пошло тоже на западные мотивы — Donbass lives matter.

О чём ты мечтаешь, мама? О том, чтобы умереть, сохранив тело, лицо,

чтобы лежать в гробу, как твой отец, улыбаться. Мы познакомились с ним на танцах, он насыпал сухой горох в две бутылки из-под лимонада и назвал их донецкими маракасами, и мы танцевали и пели: «Донбасс, Донбасс…» Им подпевал ветер, донецкий ветер: «Donbass lives matter! Donbass lives matter?» Зрители спросили поэтессу о мечте. Она ответила, что мечтает, чтобы в Донецке наступил мир. На последнем слове ее голос дрогнул. Еще прозвучало стихотворение, смысл которого корреспондент «Фонтанки» сразу не понял. Оказалось, что оно посвящено очень известному человеку. Он не умер, не умер! Ну что вы носы тут повесили. Он уехал в далёкую Африку. В Африке весело. Там песок раскалённый и солнце, поверишь ли, русское. Да и *****, что жарко, он идёт в камуфле и разгрузке по бескрайней пустыне и говорит: «Как всё же красивы,

твои дикие сонные жаркие земли, Россия».





Он не умер, не умер! Ну что вы тут, в самом деле...



Да не слушайте вы, что одни пустомелят,



а другие молчат, выжидая чего-то там сверху.



Говорят, что нельзя, словно в реку, дважды за ленту.



Потому что река уже будет иной консистенции.



Он летит по пустыне в крылатых персеевых берцах. После прочтения Анна Ревякина сказала, что надеется, все поняли, о ком именно идет речь. После такого акцента все сразу стало понятно: Африка и «не умер». Стихотворение опубликовано в ее телеграм-канале 24 августа прошлого года — на следующий день после авиакатастрофы бизнесджета предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Какие еще военно-патриотические мероприятия пройдут на петербургском книжном салоне? Салон будет работать до воскресенья.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В знакомом шатре Е сегодня пройдет встреча с писательницей Ольгой Усковой. Она представит свой новый роман «Раша». В анонсе говорится, что речь пойдет о «пути из "Раши" в "Россию"». Здесь же состоится творческая встреча с политологом Александром Казаковым — автором книги «Лис Севера. Большая стратегия Владимира Путина». Затем снова выступит поэтесса Анна Ревякина, но уже с поэмой «Шахтерская дочь».

В соседнем шатре анонсирована встреча «Мы едины. Нас не победить!» с участниками СВО и волонтерами. Потом презентуют сборник художественной прозы «Мы наши» и поэтический сборник «Воскресшие на Третьей мировой».

В выходные можно будет поучаствовать в круглом столе «С пером и автоматом на защите Отечества», приуроченном к 10-летию с момента вхождения Крыма в состав России. Также военкор Александр Коц презентует книгу «500 дней поражений и побед», а блогер и политолог Сергей Карнаухов — документальную повесть «Мы пришли за миром. Сильнее смерти». Кроме того, представят дневники дочери консервативного философа Дугина Дарьи, которая была убита в августе 2022 года.

Поклонники вьетнамской прозы могут порадоваться: дважды выступит писатель Нгуен Куанг Тьян. В анонсе он назван «автором книг по патриотической тематике». Пообщаться с ним можно будет в пятницу и субботу.