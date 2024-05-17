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    «Родилась по любви». Путину рассказали про панду Катюшу

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    В ходе осмотра экспозиции российско-китайского ЭКСПО в Харбине президенту России Владимиру Путину и зампреду Китая Хань Чжену рассказали о счастливой розовой панде Катюше, которая родилась по любви в Московском зоопарке. Об этом 17 мая сообщает ТАСС.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк
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    В мае 2019 года в рамках панда-дипломатии власти Китая передали РФ панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. В августе 2023 года пара дала потомство — на свет появилась пандочка, которую по результатам голосования в проекте «Активный гражданин» назвали Катюшей.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк
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    Как рассказала Путину директор Мосзоопарка Светлана Акулова, Диндин и Жуи были неопытной парой. «У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви», — рассказала глава учреждения. Плодом этой любви стала Катюша.

    По словам Акуловой, у Диндин оказался сильный материнский инстинкт — мама-панда с первой секунды взяла в свои большие лапы малышку и не отпускала ее. Кроме того, Акулова пояснила, что розовый цвет Катюши — натуральный. «Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, и она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая», — отметила директор Московского зоопарка. Она добавила, что розовая панда — это самая счастливая панда.

    Сейчас Катюша весит 26 кг, а на момент рождения весила всего 150 г.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк
    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк

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