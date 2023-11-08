Маленькая панда в Москве покраснела. И это хорошо

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Это очень значимое событие как для нашей страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества. Малышка весом около 150 грамм родилась у пары больших панд Жуи (самец) и Диндин (самка).



Это событие стало уникальным по ряду параметров. Во-первых, Диндин сразу приняла детеныша, что случается не всегда. Иногда панда может даже отказаться от потомства. Диндин же оказалась очень заботливой, даже, можно сказать, идеальной мамой — она всё делает, как по инструкции. Кроме того, Жуи и Диндин еще молоды — им семь и шесть лет соответственно. Обычно первое рождение детеныша происходит, когда родителям около восьми-десяти лет. Уникальность события также в том, что рождение прошло после первого же спаривания Жуи и Диндин, хотя нередко такие попытки длятся несколько лет. Причем как для Жуи, так и для Диндин это был первый опыт спаривания в принципе, что действительно уникально. Наконец, сотрудникам зоопарка не пришлось прибегать к искусственным методам оплодотворения, которые являются распространенной практикой в зоопарках мира.



Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.