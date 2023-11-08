Маленькая панда в Москве покраснела. И это хорошо

Новые кадры с детёнышем панды публикует 8 ноября Московский зоопарк. На видео — общение Диндин с дочкой. Цвет малышки говорит о том, что она счастлива.
«Игры мамы-панды с ребенком — важный процесс воспитания. Такая коммуникация нужна, чтобы малышка росла активной и здоровой — физически и психологически», — отмечают в зоопарке.
Московский зоопарк
Заметно, что шерсть детёныша приобрела розоватый оттенок. Так происходит, потому что мама часто её вылизывает. Китайцы говорят, что счастливый пандёнок — это розовый пандёнок.
В начале ноября, напомним, зоологи выяснили, что маленькая панда начала различать предметы. Также стало понятно, что она пользуется слухом и обонянием.