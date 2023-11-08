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    Маленькая панда в Москве покраснела. И это хорошо

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    Новые кадры с детёнышем панды публикует 8 ноября Московский зоопарк. На видео — общение Диндин с дочкой. Цвет малышки говорит о том, что она счастлива.

    «Игры мамы-панды с ребенком — важный процесс воспитания. Такая коммуникация нужна, чтобы малышка росла активной и здоровой — физически и психологически», — отмечают в зоопарке.

    Московский зоопарк

    Заметно, что шерсть детёныша приобрела розоватый оттенок. Так происходит, потому что мама часто её вылизывает. Китайцы говорят, что счастливый пандёнок — это розовый пандёнок.

    В начале ноября, напомним, зоологи выяснили, что маленькая панда начала различать предметы. Также стало понятно, что она пользуется слухом и обонянием.

    Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Это очень значимое событие как для нашей страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества. Малышка весом около 150 грамм родилась у пары больших панд Жуи (самец) и Диндин (самка).

    Это событие стало уникальным по ряду параметров. Во-первых, Диндин сразу приняла детеныша, что случается не всегда. Иногда панда может даже отказаться от потомства. Диндин же оказалась очень заботливой, даже, можно сказать, идеальной мамой — она всё делает, как по инструкции. Кроме того, Жуи и Диндин еще молоды — им семь и шесть лет соответственно. Обычно первое рождение детеныша происходит, когда родителям около восьми-десяти лет. Уникальность события также в том, что рождение прошло после первого же спаривания Жуи и Диндин, хотя нередко такие попытки длятся несколько лет. Причем как для Жуи, так и для Диндин это был первый опыт спаривания в принципе, что действительно уникально. Наконец, сотрудникам зоопарка не пришлось прибегать к искусственным методам оплодотворения, которые являются распространенной практикой в зоопарках мира.

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    Гость08 Ноя 2023 в 16:01
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