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    Малышка-панда узнала, что живёт среди людей. Она научилась видеть, слышать и нюхать

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    12 комментариев
    Фото: Московский зоопарк
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    Маленькая панда из Московского зоопарка начала различать предметы, изменилось и её поведение во время осмотров. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба зоопарка.

    В ходе последнего осмотра 2 ноября зоологи выяснили, что малышка реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Также стало понятно, что она пользуется слухом и обонянием. Зрение у детёнышей появляется постепенно. Глаза у малышки открылись несколько недель назад, но сначала она не реагировала на свет. Раньше в ходе осмотра она спокойно лежала и практически не реагировала. А сейчас смотрит на людей, реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звука, принюхивается.

    Московский зоопарк

    «Мы можем с уверенностью сказать, что теперь она видит свою маму и понимает, что во время осмотра рядом не мама, а сотрудники зоопарка. Для нее открывается мир за пределами маминых объятий», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

    Во время осмотра малышку взвесили и измерили. Её масса сейчас составляет 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59.

    «Эксперт из Китая подтвердил, что ребенок растет и развивается в соответствии с нормой», — отмечается в сообщении.

    Фото: Московский зоопарк

    Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Это очень значимое событие как для нашей страны, так и для всего мирового природоохранного сообщества. Малышка весом около 150 грамм родилась у пары больших панд Жуи (самец) и Диндин (самка).

    Это событие стало уникальным по ряду параметров. Во-первых, Диндин сразу приняла детеныша, что случается не всегда. Иногда панда может даже отказаться от потомства. Диндин же оказалась очень заботливой, даже, можно сказать, идеальной мамой — она всё делает, как по инструкции. Кроме того, Жуи и Диндин еще молоды — им семь и шесть лет соответственно. Обычно первое рождение детеныша происходит, когда родителям около восьми-десяти лет. Уникальность события также в том, что рождение прошло после первого же спаривания Жуи и Диндин, хотя нередко такие попытки длятся несколько лет. Причем как для Жуи, так и для Диндин это был первый опыт спаривания в принципе, что действительно уникально. Наконец, сотрудникам зоопарка не пришлось прибегать к искусственным методам оплодотворения, которые являются распространенной практикой в зоопарках мира.

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    Комментарии 12

    Гость05 Ноя 2023 в 00:25
    Какой хорошенький.
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