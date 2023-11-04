Малышка-панда узнала, что живёт среди людей. Она научилась видеть, слышать и нюхать

Маленькая панда из Московского зоопарка начала различать предметы, изменилось и её поведение во время осмотров. Об этом сообщает 4 ноября пресс-служба зоопарка.
В ходе последнего осмотра 2 ноября зоологи выяснили, что малышка реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Также стало понятно, что она пользуется слухом и обонянием. Зрение у детёнышей появляется постепенно. Глаза у малышки открылись несколько недель назад, но сначала она не реагировала на свет. Раньше в ходе осмотра она спокойно лежала и практически не реагировала. А сейчас смотрит на людей, реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звука, принюхивается.
«Мы можем с уверенностью сказать, что теперь она видит свою маму и понимает, что во время осмотра рядом не мама, а сотрудники зоопарка. Для нее открывается мир за пределами маминых объятий», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Во время осмотра малышку взвесили и измерили. Её масса сейчас составляет 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59.
«Эксперт из Китая подтвердил, что ребенок растет и развивается в соответствии с нормой», — отмечается в сообщении.