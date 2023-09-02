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    Послушайте, какой странный голос у малыша панды. Он ползает по маме Диндин, к которой еда приходит сама

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    Новое видео с двумя пандами — большой и маленькой — опубликовала 2 сентября гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

    Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    У панды Диндин недавно родился детёныш. Теперь молодая мама бережно заботится о нём. Она предпочитает не двигаться с места и почти не меняет позу.

    «Поэтому мы помогаем Диндин, кладем еду и воду как можно ближе, чтобы ей не нужно было переживать. Она заботится о малыше, а мы — о ней», — рассказывают в зоопарке.

    Фото: гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова
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    Обратите внимание, какой длинный хвост у детёныша. Вообще, у панд довольно внушительный хвост, просто он компактно прячется под шерстью.

    «К тому же детеныши нередко сложены чуть иначе, чем взрослые — и выглядят непривычно. Особенно, если на них почти нет шерсти», — отмечает Светлана Акулова.

    Появление на свет детеныша большой панды — уникальное и знаковое событие как для России, так и для мирового природоохранного сообщества. Панды нечасто рождаются в неволе. Родители — Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая. Их познакомили друг с другом весной, и они понравились друг другу. В итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Сейчас за ним и его мамой пристально следят специалисты.

    Фото: гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова

    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе.

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