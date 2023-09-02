Послушайте, какой странный голос у малыша панды. Он ползает по маме Диндин, к которой еда приходит сама

Новое видео с двумя пандами — большой и маленькой — опубликовала 2 сентября гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
У панды Диндин недавно родился детёныш. Теперь молодая мама бережно заботится о нём. Она предпочитает не двигаться с места и почти не меняет позу.
«Поэтому мы помогаем Диндин, кладем еду и воду как можно ближе, чтобы ей не нужно было переживать. Она заботится о малыше, а мы — о ней», — рассказывают в зоопарке.
Обратите внимание, какой длинный хвост у детёныша. Вообще, у панд довольно внушительный хвост, просто он компактно прячется под шерстью.
«К тому же детеныши нередко сложены чуть иначе, чем взрослые — и выглядят непривычно. Особенно, если на них почти нет шерсти», — отмечает Светлана Акулова.
Появление на свет детеныша большой панды — уникальное и знаковое событие как для России, так и для мирового природоохранного сообщества. Панды нечасто рождаются в неволе. Родители — Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая. Их познакомили друг с другом весной, и они понравились друг другу. В итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Сейчас за ним и его мамой пристально следят специалисты.