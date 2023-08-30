Впервые в России. В Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая, стали родителями. Появление на свет детеныша большой панды — уникальное и знаковое событие как для России, так и для мирового природоохранного сообщества.

О радостном пополнении в Московском зоопарке 30 августа рассказал в своем Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Самца Жуи и самочку Диндин передали в Московский зоопарк из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Перед их прибытием вольерный комплекс зоопарка был полностью обновлен, а сотрудники прошли стажировку в китайском питомнике панд, чтобы научиться их правильно содержать.