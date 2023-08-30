Впервые в России. В Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Видео из телеграм-канала Сергея Собянина
Панды Жуи и Диндин, приехавшие в Московский зоопарк из Китая, стали родителями. Появление на свет детеныша большой панды — уникальное и знаковое событие как для России, так и для мирового природоохранного сообщества.
О радостном пополнении в Московском зоопарке 30 августа рассказал в своем Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Самца Жуи и самочку Диндин передали в Московский зоопарк из Китая в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Перед их прибытием вольерный комплекс зоопарка был полностью обновлен, а сотрудники прошли стажировку в китайском питомнике панд, чтобы научиться их правильно содержать.
Этой весной подросших панд познакомили друг с другом — сначала через вольер, потом Жуи впустили к Диндин. Мишки понравились друг другу и полюбили вместе играть с водой и качелями. Для контроля в Московский зоопарк из Китая приехал эксперт по размножению больших панд. Появления малыша ждали с нетерпением. Панды — редкие животные и нечасто рождаются в неволе. Крохотный малыш весил всего 150 граммов. Сейчас за мамой и детенышем пристально следят специалисты.
Большие панды являются национальным символом и достоянием Китая. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе. Передача панд в другую страну — знак большого доверия.