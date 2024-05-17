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    Глава МЧС просит научить детей, как себя вести при обнаружении упавших беспилотников

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    Необходимо проинструктировать детей во время антитеррористических учений о правилах поведения при обнаружении упавших беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление 17 мая сделал глава МЧС Александр Куренков, передает ТАСС.

    «Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали», — сказал Александр Куренков во время совещания по проведению учений по действиям при террористической угрозе. Он отметил, что нужны алгоритмы действий, чтобы не пострадали дети.

    Кроме того, глава МЧС рекомендовал провести с детьми инструктажи по поведению на водоемах.

    20 мая пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ, колледжей и летних лагерей, анонсировал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения отметил, что в рамках учений проверят в том числе системы оповещения об угрозе теракта.

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