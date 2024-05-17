Глава МЧС просит научить детей, как себя вести при обнаружении упавших беспилотников

Необходимо проинструктировать детей во время антитеррористических учений о правилах поведения при обнаружении упавших беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление
«Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали», — сказал Александр Куренков во время совещания по проведению учений по действиям при террористической угрозе. Он отметил, что нужны алгоритмы действий, чтобы не пострадали дети.
Кроме того, глава МЧС рекомендовал провести с детьми инструктажи по поведению на водоемах.
20 мая пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ, колледжей и летних лагерей, анонсировал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения отметил, что в рамках учений проверят в том числе системы оповещения об угрозе теракта.