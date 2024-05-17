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    Нужно больше софта. В Петербурге появились новые вакансии для айтишников

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    Крупный российский интегратор Bell Integrator открыл петербургский филиал и набирает команду. Фирма ищет разработчиков, системных аналитиков, тестировщиков и DevOps-инженеров.

    Сейчас в Bell Integrator, который входит в состав группы компаний Softline, работают более чем 3000 сотрудников. Офис в Петербурге стал шестым региональным представительством после Пензы, Нижнего Новгорода, Минска, Саратова и Уфы. Основное направление для Bell Integrator — разработка и тестирование программного обеспечения для ключевых компаний российской банковской сферы, телекома, промышленности, ритейла и других отраслей. Bell Integrator демонстрирует постоянный рост: заказчиков становится все больше, а проекты — все масштабнее.

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    Здесь работают опытные сотрудники с сильными технологическими компетенциями и новички, прошедшие обучение в Школе молодого специалиста. При этом развиваться можно и вертикально, и горизонтально: изучать смежные области, повышать квалификацию, получать знания и опыт по новым технологиям.

    Компания ведет одновременно много разноплановых проектов, из которых сотрудники могут выбрать подходящий под свои потребности. Мигрируя из одной команды в другую, они получают опыт, который им интересен. В Bell Integrator принята культура свободы и ответственности: компания поощряет самостоятельность и независимость, предпочитает гибкий персональный подход жестким правилам.

    Новый офис в самом центре Петербурга организован в формате коворкинга: можно работать за столом или барной стойкой, на диване или в подвесном кресле. К слову сказать, в компании предполагается не только офисная занятость, но и удаленная — выбор за сотрудником.

    Подробнее изучить вакансии можно на сайте, откликнуться — по электронной почте HR@bellintegrator.com. А еще Bell Integrator выплачивает бонусы за успешные рекомендации кандидатов на должности уровня middle и выше. После их трудоустройства рекомендующий получает денежное вознаграждение.*

    Фото предоставлены пресс-службой Bell Integrator

    * Организатор рекомендательной программы «Приведи друга»: АО «Бэлл Интегратор», юридический адрес: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 4а, этаж/офис 5/523а. ИНН: 7733180847, ОГРН: 1037733042093. Сведения об организаторе программы, правилах и условиях ее проведения доступны на сайте.

    АО «Бэлл Интегратор», ИНН: 7733180847

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