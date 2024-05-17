Нападение питбуля на Гражданском проспекте стало уголовным делом

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента с питбулем и его владельцем в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая.



Накануне в полицию позвонила женщина и сказала, что у дома 107, корпус 4, по Гражданскому проспекту на нее напал агрессивный мужчина с собакой без намордника. Девушка тоже гуляла со своими питомцами. Псы сцепились, хозяйка попыталась их разнять, а мужчина повел себя некрасиво, после чего ушел.

