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    Самосвал упал на КАД, перекрыты две полосы из трёх

    Нападение питбуля на Гражданском проспекте стало уголовным делом

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    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента с питбулем и его владельцем в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 мая.

    Накануне в полицию позвонила женщина и сказала, что у дома 107, корпус 4, по Гражданскому проспекту на нее напал агрессивный мужчина с собакой без намордника. Девушка тоже гуляла со своими питомцами. Псы сцепились, хозяйка попыталась их разнять, а мужчина повел себя некрасиво, после чего ушел.

    Прибывший на место участковый обнаружил на месте еще одного пострадавшего от того же питбуля. 30-летний местный житель рассказал, что неизвестный во время конфликта из-за сделанного замечания спустил свою собаку и распылил в оппонента перцовый баллончик.

    Во второй половине дня владелец пса был задержан. 39-летний житель Гражданского проспекта был помещен в ИВС.

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