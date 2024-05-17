Удержать «Макфу» не получилось. Управляющая компания группы перешла государству

Управляющая компания «Макфы» ООО «Управляющая компания «М-групп» перешла в собственность Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ 17 мая.
Права учредителя осуществляет Росимущество. Аналогичные данные приводятся в отношении компаний «Арктика-Сервис», «Информационная компания «Медиа-Центр», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Новая планета», «Отельстрой», «Темп Автотех» и «Темп Интерсервис», которые также проходят ответчиками по делу о «Макфе».
Генпрокуратура подала иск об изъятии «Макфы» в конце марта. Помимо компаний, ответчиками по делу стали 13 граждан, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Вадим Белоусов, а также члены их семей.
По версии ведомства, Юревич и Белоусов продолжали управлять бизнесом, занимая высокие посты в органах власти, и привлекли к этому своих родственников, допустив коррупционные нарушения. Сумма арестованных активов составила 100 трлн рублей.
Тогда адвокат Игорь Трунов сообщил журналистам, что владельцы «Макфы» предложили Росимуществу и Генпрокуратуре заключить мировое соглашение. По нему государство бы «вошло во владение предприятием и осуществляло определенный государственный контроль», но при этом «часть предприятия» осталась бы за прежними владельцами.
Тем не менее 8 мая суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Как писала «Фонтанка», бывшие владельцы активов собираются решение обжаловать и считают, что группа компаний была национализирована с грубыми нарушениями.