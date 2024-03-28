Центральный районный суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры к семье бывшего главы региона Михаила Юревича, акционерному обществу «Макфа» и ряду других юрлиц об изъятии предприятия из «чужого незаконного владения». Об этом 28 марта сообщает портал 74.ru.
Иск был зарегистрирован 28 марта. Исковое заявление принято к производству, заседание назначено на 9 апреля.
Согласно материалам в карточке дела на сайте суда, заявление подано к нескольким десяткам истцов, в том числе к Михаилу, Наталье, Валерию и Александру Юревичам, 28 зарегистрированным в России компаниям (среди них АО «Макфа», «Долговское», «СМАК», «Первый хлебокомбинат»), а также к шести частным акционерным компаниям, зарегистрированным на Кипре.
Согласно данным СПАРК, АО «Макфа» было зарегистрировано в 2001 году, а чистая прибыль в 2022 году составила 2 миллиарда 475 миллионов рублей.
Генпрокуратура подала иск об изъятии «Макфы» к семье экс-губернатора Челябинской области Юревича
Центральный районный суд Челябинска рассмотрит иск Генпрокуратуры к семье бывшего главы региона Михаила Юревича, акционерному обществу «Макфа» и ряду других юрлиц об изъятии предприятия из «чужого незаконного владения». Об этом 28 марта сообщает портал 74.ru.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.