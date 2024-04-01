Названа сумма арестованных активов на триллионы по иску об изъятии «Макфы»

По иску о взыскании имущества производителя макарон «Макфа» и аффилированных фирм судебный пристав наложил арест на счета и активы родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сказано в постановлении, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей. Об этом стало известно в понедельник, 1 апреля , из сообщения ТАСС.



«Сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», — цитирует агентство текст постановления пристава.

