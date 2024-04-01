Названа сумма арестованных активов на триллионы по иску об изъятии «Макфы»

По иску о взыскании имущества производителя макарон «Макфа» и аффилированных фирм судебный пристав наложил арест на счета и активы родственников бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Как сказано в постановлении, сумма арестованных активов составляет
«Сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет
Также по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы аффилированные с «Макфой» и ее владельцами компании — «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», акции «Челябинскоблгаза», акции «Арком» и
В конце марта Генпрокуратура обратилась с иском в суд и потребовала обратить в доход государства акции «Макфы». Ведомство считает, что предприятия имеют коррупционное происхождение, потому что их владельцы — Белоусов и Юревич — занимались бизнесом, работая в органах госвласти.