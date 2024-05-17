Владимир Путин: СПбГУ откроет совместный с харбинским политехом образовательный центр

Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехническим университетом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования. Об этом 17 мая в ходе государственного визита в Китай заявил Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.
В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов смогут осваивать углубленные программы по математике, физике, химии и прочим дисциплинам.
«Я заканчивал этот университет (СПбГУ. - Прим.ред.) и работал там в качестве помощника ректора этого университета», — добавил президент.
В пятницу президент России посетил Харбин, столицу китайской провинции Хэйлунцзян, и побывал в политехническом университете, где встретился со студентами и ознакомился с музейной экспозицией вуза.
Харбинский политехнический университет — крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. В нем обучаются более 58 тысяч студентов. В 1954 году этот вуз вошел в число первых шести университетов Китая по подготовке специалистов-инженеров, к обучению которых привлекались преподаватели и ученые из СССР.
Ранее Владимир Путин сообщил, что сотрудничество в науке и образовании занимает особое место в отношениях России и Китая.