Владимир Путин: СПбГУ откроет совместный с харбинским политехом образовательный центр

Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Харбинским политехническим университетом откроют образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования. Об этом 17 мая в ходе государственного визита в Китай заявил Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

В образовательном центре более полутора тысяч российских и китайских студентов смогут осваивать углубленные программы по математике, физике, химии и прочим дисциплинам.



«Я заканчивал этот университет (СПбГУ. - Прим.ред.) и работал там в качестве помощника ректора этого университета», — добавил президент.