Куда пойти 17–19 мая: «Ночь музеев», технорейв, цветы на Елагином и парад ретротранспорта

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На наступающих выходных культурная жизнь в Петербурге не остановится даже ночью: до утра работают музеи и библиотеки, а в концертных залах и на крышах играет музыка. «Фонтанка» собрала в одном гиде события, из которых можно смело составить программу для лучшего отдыха в конце недели.



Актуальное «Ночь музеев» — везде и сразу 18 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Ночь музеев» в этот уик-энд не даст городу задремать. В 2024 году список участников стал еще больше прежнего, к тому же к музеям в вечер акции присоединятся около двух десятков библиотек. Площадки подготовили лекции и экскурсии об истории граффити, народных искусствах, древних языках, творчестве Сергея Курёхина и неизвестных поэтов, многочисленные квесты и интеллектуальные испытания. В зависимости от маршрута можно выбрать билет на два, три или пять посещений, а если этого не хватит — докупить нужное количество. Стоит заранее проверить, работают ли выбранные площадки только вечером или принимают гостей до утра, чтобы успеть всюду. О самом интересном из программы «Ночи музеев» уже рассказала «Фонтанка».



«Книжный салон» даст слово писателям До 19 мая, 0+



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К этому уик-энду на Дворцовой площади выросли павильоны, шатры и сцена Петербургского книжного салона. Его гостями станут, например, философ Александр Секацкий, драматург Ярослава Пулинович, военный историк Клим Жуков, авторы бестселлеров Алексей Сальников и Павел Крусанов. Стенды книжной ярмарки и помещения лекториев располагаются на всей территории между Зимним дворцом и зданием Главного штаба. Книжный обозреватель «Фонтанки» выбрала лучшие новинки, которые стоит искать на ярмарке.



Праздник фонтанов знакомит с Университетом 18 мая, 13:00, 6+



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Весенний праздник фонтанов в Петергофе в этом году пройдёт нестандартно: с выступлениями не только артистов, но и лучших петербургских учёных из разных областей. Появление лекторов в Нижнем парке не случайно: тема фестиваля этого года — Alma mater, и она отсылает к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Большое театрализованное представление-открытие праздника пройдёт на сцене у Большого каскада с 13:00 до 13:30. После у фонтана «Ева» с 14:00 до 17:00 приглашённые звезды из мира науки по очереди погрузят в свою предметную область: лектор Татьяна Черниговская выступит с темой «Мозг и мир», профессор института химии Анна Карцова расскажет о том, как Менделеев открывал свою таблицу, а Анатолий Паутов — профессор кафедры ботаники — мысленно перенесёт в Ботанический сад СПбГУ, «маленькую жемчужину в сердце города». В финале писатель и лектор Андрей Аствацатуров выступит с темой «Владимир Набоков: загадки малой прозы». Так как в этом сезоне празднование в Петергофе дневное, вместо фейерверков планируется пиротехническое дымовое шоу.



Пасхальный концерт и «тайное пространство» с выставкой преобразят Смольный 17 мая, 18:00, с 18 мая до 23 июня, 0+



Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться





В Смольном соборе в пятницу пройдёт большой пасхальный концерт, в котором примут участие хор Оптиной пустыни и солист Мариинского театра Сергей Скороходов. На следующий день в подцерковном пространстве — крипте — Смольного собора откроется выставка «Великого Царя Воинство». Событие для места исторически значимое: ни в церковное, ни в советское время в крипту посетителей не пускали. Теперь же там будут выставлены более семидесяти русских православных икон конца XV — начала XX века из частных собраний Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова, Александра Шарова, а также образ архангела Михаила из возрожденного храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве. События проводятся Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге и Обществом содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.



Оркестр и собачий парад: Комарово отмечает «День Посёлка» 18 мая, 0+

В субботу Комарово официально на один день перенесётся в прошлое: жители и гости открывают дачный сезон и отмечают День посёлка в стиле 1960-х годов. Время выбрано не случайно: именно в то время Комарово переживало свой расцвет как любимое место ленинградской интеллигенции. Праздник начнётся в 13:00 с церемонии у библиотеки Комарово: после официальной части там выступит Государственный Петербургский симфонический оркестр «Классика» под руководством Александра Канторова. В 15:00 по посёлку парадом пройдут комаровские собаки и их хозяева в ярких костюмах, а в 17:00 стартует праздничный концерт, на котором среди прочих выступит коллектив «Поющие гитары».



Гиацинты и нарциссы разукрасили Елагин остров 18 и 19 мая, 0+



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из-за не самой тёплой погоды Фестиваль тюльпанов на Елагином острове в этом году продлится не одну, а две недели: так все цветы успеют раскрыться, и посетители застанут их в лучшем виде. В первый уик-энд в ЦПКиО им. Кирова стоит зайти ради разнообразных сортов гиацинтов, мускари и нарциссов. Они образуют основной узор на клумбах, прежде чем его дополнят яркие тюльпаны. В этом году при подготовке к празднику садовники высадили в парке 225 тысяч луковичных.



Ретротранспорт проедет по улицам 18 мая, с 10:00, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу больше 320 исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов появятся на улицах Петербурга. Каждый вид техники выйдет на пробег в немного разное время и стартует не из одной точки. После «парада» посмотреть на образцы поближе и сделать фотографии понравившихся моделей получится на Инженерной улице, Кленовой аллее, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Транспорт останется там до вечера.

В музеях Русский музей знакомит с революционеркой авангардизма До 2 сентября, 0+

Большая экспозиция-посвящение Ольге Розановой — авангардистке и ярому борцу за новые идеи в искусстве — начинает работать в Мраморном дворце. Проект «Революционер искусства» включает как работы Розановой из разных музеев России, так и коллекцию Русского музея. Посетители увидят 50 живописных и более 100 графических произведений от первых, еще робких, этюдов до поражающих органической слитностью и особой выразительностью абстрактных композиций и футуристической графики. Уникальная «цветопись» Розановой удивляет незнакомого с ней зрителя чистотой абстракции и считается бескомпромиссным свидетельством её мастерства.



Наследие Параджанова пересоберут «Из ничего» С 15 мая, 6+

К 100-летию режиссёра Сергея Параджанова в кабаре «Шум» открывается выставка «Из ничего» с работами 15 художников, среди которых — Александр Шишкин-Хокусай, дуэт Deus Excavator Петра Швецова и Керима Рагимова и другие современные авторы. Участники вдохновлялись лентами и арт-объектами одного из самых ярких создателей поэтического кино и переосмысляли его творческий и жизненный путь. Название проекта родилось из фразы, сказанной Параджановым: «Я создаю красоту из ничего». Теперь это «ничего» разберут на части и найдут те кусочки, которые, возможно, составляли основу мастерства и лаконичности Параджанова. Режиссёр считается одним из самых оригинальных и неоднозначных киноавторов советской эпохи, мифотворцем, который пережил лагеря.



Реконструкторы покажут мастерство сражений на Ладоге 18 и 19 мая, 0+



Фото: архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд в Старой Ладоге пройдет фестиваль исторической реконструкции «К истокам Руси». Центром программы станет театрализованная битва новгородцев со шведами у стен Ладожской крепости, случившаяся в 1164 году. В дни битв на территории фестиваля с самого утра возникнут исторические зоны: «Лагерь русских дружин» и «Лагерь шведского ополчения», а также площадка с «воинскими забавами». В «Ремесленной слободе» мастера научат гостей кузнечному и гончарному делу, а также помогут определиться с идеальным снаряжением. В большом показательном сражении реконструкторы будут сходиться в оба дня, так что приезжать можно в любой.

Петербург открывает «Такого Зощенко?!» До 30 июня, 0+

Воспоминания о Михаиле Зощенко, отрывки его произведений и развенчания мифов ждут слушателей на фестивале «Такой Зощенко?!» к 130-летию со дня рождения писателя. В Гостином дворе в пространстве Литературного музея «XX» век открывается выставка с арт-объектами, редкими изданиями книг и аудиовизуальными исследованиями жизни автора. До 19 мая посетить её можно бесплатно. К образовательной программе фестиваля с конца мая подключатся Книжная лавка писателей, Медиацентр Александринского театра и другие культурные институции. Там еженедельно будут вестись разговоры о наследии Зощенко.



«Ленфильм» знакомит с людьми «за кадром» С 14 мая, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В холле «Ленфильма» открылась выставка «В кадре и за кадром. Фотоархив "Ленфильма"». Благодаря ей впервые в фокус внимания широкой публики попадут те, чья работа обычно остаётся невидимой. Героями станут фотографы, которые фиксировали съёмочный процесс культовых фильмов — Юрий Трунилов, Галина Лисютич, Самоэль Кацев и Елена Карусаар. Они долгие годы были частью команды фотоцеха студии. Снимали пробы актеров, выезжали на выбор локаций, фиксировали грим и декорации киносцен на площадке, готовили материалы для рекламы кинокартин.



Шедевры и тайны фламандской живописи — в Эрмитаже С 19 мая до 8 сентября, 0+



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больше 70 картин фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи эпохи расцвета искусства Фландрии в XVII веке стали основой нового проекта Эрмитажа. На выставке «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Николаевском зале в центре внимания окажется фигура Франса Снейдерса — крупнейшего представителя жанра декоративной живописи, а также его последователей. Особенно интересно наблюдать как постепенная трансформация сюжета отражает пробуждение интереса художников к ботаническому разнообразию и научным открытиям своего времени. Общую картину дополнят предметы прикладного искусства: шпалеры, серебряные кубки, резная кость и фарфор.



«Сюрприз Контейнер» даст ключ к другому миру До 26 мая, 18+

«Постапокалиптический фантазийно-галюциногенный мир, где невозможное — возможно, а несочетаемое — сочетаемо» сделала явью художница Анна Андржиевская в стенах Anna Nova Gallery. По задумке смысловым центром проекта «Сюрприз Контейнер» становится капсула, будто бы найденная парагеологами в тектоническом разломе Уральских гор. Внутри находки — объекты, доказывающие существование неведомой цивилизации. Балансируя на стыке художественных жанров, автор помогает зрителям воссоздать цепочку событий, которые могли привести к уничтожению целого пласта культуры, и найти ключ к научному открытию. Кульминацией пути станет пятиканальная видеоинсталляция «Танцплощадка», изображающая странных и надломленных существ из другого мира в движении.

Художники стали исследователями, чтобы воссоздать «Древо» До 29 июня, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Память историческая и семейная, разветвление «веток» разных поколений вдохновили художников со всей страны погрузиться в исследование генеалогии. Фотографы, дизайнеры, иллюстраторы, художники по текстилю из Петербурга, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска отправились в архивы и стали слушателями лекций о сохранении памяти, чтобы родился проект «Древо». Всё пространство библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» в результате покрылось письменами и фотографиями, линиями, переплетающими истории разных людей. Многие авторы обратились к прошлому своих семей и поделились детскими воспоминаниями.

«Многогранный талант» откроют в залах Академии художеств С 17 мая, 12+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Парадных залах Музея Академии художеств начинается выставка «Многогранный талант. Петр Бучкин и его современники». Как и следует из названия, кураторы сконцентрировались на разнообразном наследии советского живописца, которого еще при поступлении в Академию художеств заметил сам Илья Репин. На протяжении всей жизни Бучкин писал с натуры своих современников: Фёдора Шаляпина, Максима Горького, Константина Коровина, Корнея Чуковского. Многие из этих портретов будут представлены перед публикой впервые. Отдельно в Рафаэлевском зале кураторы собрали реалистическую живопись мастеров XIX–XX веков — всего около 80 полотен. Через тематические картины натюрморты и пейзажи легче всего проследить постепенное развитие мастерства, трансформацию стиля и сюжетов в искусстве прошлого века.

«Внутрь старинного фотоаппарата» проведёт «Росфото» До 1 января 2025 года, 12+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новый проект «Росфото» «Внутри старинного фотоаппарата» в интерактивном формате рассказывает о трансформации фототехники с первых дней её существования. Посетители в заглянут в корпус камеры, увидят стереоскоп и изучат принцип работы камеры-обскура — первого устройства для получения документально точного изображения объектов. Центральным экспонатом проекта стала инсталляция, позволяющая в буквальном смысле «побывать» внутри старинного фотоаппарата и создать свой собственный портрет как будто бы в старинных техниках.



Театральное Новинка БТК покажет размышления по Киплингу 17 мая, 16:00, и 18 мая, 19:00



Фото: пресс-служба БТК Поделиться Поделиться





В новой премьере «Мы с тобой одной крови» Большой театр кукол обращается к творчеству Редьярда Киплинга. Материал на основе рассказов о Маугли стал результатом совместной работы артистов БТК и студентов-первокурсников мастерской Руслана Кудашова. Как уверяет сам режиссёр, история стала «поколенческим» высказыванием, ведь каждый из молодых актеров нашел свою точку соприкосновения с материалом. При этом новая постановка — прямой наследник спектакля «Человеческий детеныш», с которого в 2008 году началась жизнь первой мастерской Кудашова. Студенты того курса составили основу нынешней труппы БТК.



Истории с завязанными глазами обещает зрителям «Морфеус» С 15 мая, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Петербурге этой весной открывается иммерсивный театр «Морфеус», в котором зрители «проживают» происходящее с закрытыми глазами, сами становятся создателями и участниками сюжета и погружаются в воображаемый мир, доверяя своим ощущениям. Сейчас в театре представлены шесть разножанровых спектаклей: постапокалиптический триллер «Ответ Гиппократа», мистический детектив «22'07», комедийная история «До свадьбы доживёт», вдохновленная популярным фильмом «Мальчишник в Вегасе», импровизационное шоу «Вдох», приключенческая семейная история «Загадка амулета», а также шоу «Судный день», в котором зритель может стать участником судебного заседания.



Театральная декомпозиция и актёры-роботы: Александринка удивит на «М.150.11» До 19 мая, 0+



Фото: пресс-служба Новой сцены Александринского театра Поделиться Поделиться





150-летие со дня рождения Мейерхольда и 11-летие Новой сцены в Александринском театре отмечают с размахом и организуют трёхдневный фестиваль «М.150.11». В программе среди прочего — музыкальное исследование спектакля «Маскарад» Мейерхольда «Маскарад. Деконструкция» (12+), аудиовизуальный концерт «Noiseroom: медитация» с пением мантр в фойе и перформансами и научно-технологический спектакль Иры Криворуковой и Вани Заславца «В ученом обществе». В нём на сцену выходят роботы. Всего в дни фестиваля в разных пространствах театра пройдёт с десяток разноформатных событий.



«Легенда» перенесёт в мир «Красавицы и чудовища» 19 мая, 11:00, 6+

История о девушке и загадочном существе в гигантском замке зазвучит по-новому в музыкальном спектакле театра «Легенда». Ожившие предметы и волшебные трансформации превратят знакомую сказку в яркое шоу, которое наверняка вдохновит детей. Фишкой спектакля «Красавица и чудовище» стали костюмы актёров, проработанные до мелочей. Герои на сцене покажут пример настоящей дружбы и храбрости.

Послушать музыку Сказочные «редкости» представляет Мариинский театр 17 мая, 19:00, 6+

В Концертном зале Мариинского театра в пятницу прозвучат сразу две «репертуарных редкости» — вокальный цикл «Шехеразада» Мориса Равеля и «Поэма о любви и море» Эрнеста Шоссона. На сцену выйдет меццо-сопрано Екатерина Семенчук, оба произведения исполняются на французском. За дирижерским пультом Валерий Гергиев.

Рейв на крыше — в Roof Place 17 мая, 23:20–7:00, 18+

Словно приближая сезон белых ночей, почитатели киберпанка и любители электроники собираются на крыше Roof Place, чтобы до утра экспериментировать со звучанием и расширять границы. На фестивале PANDEMIC акцент делается на хайтек-технологии и разнообразие музыкальных форматов. Организаторы обустроили оупен-эйр точками с обогревом и тёплыми напитками, чтобы было легче дождаться рассвета. Лайн-ап и подробности — в социальных сетях проекта.



Thomas Mraz презентует в «Космонавте» новое 18 мая, 20:00, 16+

В «Космонавте» в эту субботу Thomas Mraz презентует новые треки с альбома ECO+. Музыкант устроит шоу, буквально на ходу меняя концепцию и вплетая новые истории в канву хитов, проверенных временем. Узнать новое Копейкин, Шагин и другие устроят для детей «Дико Арт» 17–19 мая, 0+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Художники Николай Копейкин, Дмитрий Шагин и Ася Погребняк, декоратор и мультипликатор Артур Молев и другие творцы станут соавторами ребят разного возраста на фестивале «Краски детства». Два дня в ДК им. Кирова на Васильевском острове дети под руководством профессиональных художников и арт-терапевтов будут разрисовывать футуристичные города, лепить континенты из пластилина, создавать «дикие костюмы» и без ограничений экспериментировать с окружающим пространством. Фестиваль семейный, поэтому родителям не придётся стоять в стороне. Тема этого года — «Дико Арт 2», что обещает новые эксцентричные идеи и необычные подходы к искусству. Подробности и расписание всех встреч и мастер классов выложены в группе фестиваля в социальных сетях.



Геолог научит видеть город по-новому 18 мая, 12:00, 12+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из чего построены памятники архитектуры и где искать следы древних существ — на эти вопросы ответы получат участники экскурсии-прогулки «Петербург глазами геолога» от проекта «Научные туры». Проводником в мир тайн и минералов станет Юлия Егорова, научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН.

Автор «Тотального диктанта» расскажет о «Картинных девушках» 18 мая, 18:00, 16+

Писательница Анна Матвеева, которая в этом году стала автором текста для акции «Тотальный диктант», в субботу представит свою новую книгу в «Буквоеде» на Невском. Матвеева расскажет об исследовании историй натурщиц и великих художников, ставшем основой работы «Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева». Тут же — ответит на все вопросы присутствующих. Вход на встречу свободный.



Писатели-современники обратятся к языку кино 19 мая, 19:00, 16+

На следующий день в «Буквоеде» на Невском пройдет встреча сразу с тремя писателями: Алексеем Сальниковым, Яной Вагнер и Асей Володиной. На встрече они попытаются выявить разницу между языком прозы и кино, основываясь в том числе на собственном опыте. Самый известный роман Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» экранизировал Кирилл Серебренников, сериал «Эпидемия» по одноимённому произведению Вагнер стал хитом Netflix, а права на экранизацию её нового камерного триллера «Тоннель» были выкуплены ещё до того, как тот был закончен. Роман же «Цикады» Володиной был написан по мотивам одноименного сериала Евгения Стычкина.

«Севкабель Порт» устраивает творческие «джунгли» 18 и 19 мая, 12+

«Джунгли на берегу Финского» — большая ярмарка хендмейда и дизайна на территории «Севкабель Порта». В павильон «Цех» на два дня съедутся керамисты, создатели одежды, украшений и разнообразных мелочей, чтобы представить свою продукцию и поделиться опытом. Вход на ярмарку свободный, можно с домашними любимцами.



На экранах В прокате — фильм о дружбе в СССР С 16 мая, 6+



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





В прокат выходит картина режиссёра Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке» по одноимённой повести Владимира Железникова, который прославился благодаря повести «Чучело». Главный герой нового фильма — мальчик, который тяжело переживает потерю отца и не может подружиться со сверстниками. Всё меняется, когда в класс приходят двое новеньких — брат и сестра, дети прославленного лётчика.

«Я не киллер»: профессор в образе супернаёмника С 16 мая, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино — премьера комедийного боевика с элементами романтической комедии «Я не киллер». Герой Глена Пауэлла — университетский профессор, который вживается в образ наёмного убийцы по просьбе полиции. Все запутывается и не идёт по плану, когда мужчина отходит от инструкции и пытается помочь незнакомой девушке.



Билл Скарсгард покажет месть «пацана» С 16 мая, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит фильм Морица Мора «Пацан против всех». В качестве продюсера картины выступил знаменитый создатель «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэм Рэйми. Дело происходит в постапокалиптическом мире, где жестокий клан Ван Дер Кой регулярно устраивает телешоу в стиле гладиаторских игр. Однажды их жертвами становятся родители героя, в ту пору — маленького мальчика. Ребёнок спасается и попадает в джунгли, где находит наставника. Спустя годы «пацану» — Биллу Скарсгарду — предстоит вернуться и отомстить.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

