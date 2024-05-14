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    Реконструкторы напомнят, как Старую Ладогу обороняли от шведов

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    18–19 мая на территории села Старая Ладога в Ленинградской области, напротив стен Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря, пройдет фестиваль исторической реконструкции «К истокам Руси», посвященный 860-летию сражения новгородцев со шведами у стен Ладожской крепости.

    Фото: архив «Фонтанки»
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    Произошедшее в 1164 году вторжение шведской флотилии в составе 55 шнек короля Карла Сверкерссона (Карла VII) на ладожские земли, подвластные в тот период князю Святославу Ростиславовичу, правнуку Владимира Мономаха, было успешно отражено защитниками крепости.

    Театрализованная реконструкция этой битвы станет кульминацией праздника. Торжественное открытие начнется в полдень с музыкального пролога «Сказ о Ладожской битве» в исполнении группы Neвоморье и других участников (повтор представления будет на следующий день также в полдень).

    На территории фестиваля 18 мая с 10 утра и до вечера и 19 мая с 10 до 15:00 можно будет посетить исторические лагеря: «Лагерь русских дружин» и «Лагерь шведского ополчения», игровую зону «Воинские забавы» (лучный тир, метание копий, основы воинского дела). Также с 10 утра до закрытия будут работать «Ремесленная слобода» — зона мастер-классов для детей и взрослых (кузнечное дело, гончарное дело, монетное дело на Руси, набойка ткани, кожевенное дело, секреты древнерусской кухни) и средневековая ярмарка.

    группа INTIHIK
    группа INTIHIKФото: vk.com/old_ladoga_the_first_capital
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    В течение дня 18 мая можно будет увидеть конные и пешие состязания, массовые бои, выступления музыкантов, а вечером 18 мая состоится фолк-концерт с участием групп Argemonia, Dark River и Intihik, которые исполнят аутентичные песни и мелодии эпохи Средневековья (начало в 18:00). 19 мая состоится показательное сражение обороны крепости, воинские состязания, в 14:00 состоится выступление фолк-группы Dark River и в 15:00 — торжественное закрытие фестиваля.

    Подробное расписание и изменения в программе в паблике фестиваля во «ВКонтакте».

    Вход на фестиваль свободный. 0+

    Фото: архив «Фонтанки»
    группа INTIHIK
    группа INTIHIKФото: vk.com/old_ladoga_the_first_capital

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