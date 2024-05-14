Реконструкторы напомнят, как Старую Ладогу обороняли от шведов

18–19 мая на территории села Старая Ладога в Ленинградской области, напротив стен Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря, пройдет фестиваль исторической реконструкции «К истокам Руси», посвященный
Произошедшее в 1164 году вторжение шведской флотилии в составе 55 шнек короля Карла Сверкерссона (Карла VII) на ладожские земли, подвластные в тот период князю Святославу Ростиславовичу, правнуку Владимира Мономаха, было успешно отражено защитниками крепости.
Театрализованная реконструкция этой битвы станет кульминацией праздника. Торжественное открытие начнется в полдень с музыкального пролога «Сказ о Ладожской битве» в исполнении группы Neвоморье и других участников (повтор представления будет на следующий день также в полдень).
На территории фестиваля 18 мая с 10 утра и до вечера и 19 мая с 10 до 15:00 можно будет посетить исторические лагеря: «Лагерь русских дружин» и «Лагерь шведского ополчения», игровую зону «Воинские забавы» (лучный тир, метание копий, основы воинского дела). Также с 10 утра до закрытия будут работать «Ремесленная слобода» — зона мастер-классов для детей и взрослых (кузнечное дело, гончарное дело, монетное дело на Руси, набойка ткани, кожевенное дело, секреты древнерусской кухни) и средневековая ярмарка.
В течение дня 18 мая можно будет увидеть конные и пешие состязания, массовые бои, выступления музыкантов, а вечером
Подробное расписание и изменения в программе в паблике фестиваля во «ВКонтакте».
Вход на фестиваль свободный. 0+