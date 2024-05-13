В Петербурге открывается иммерсивный театр «Морфеус», где зрителям завязывают глаза

15 мая на набережной Мойки откроется иммерсивный театр «Морфеус». Этот театр возник в Москве в 2015 году как частная инициатива и к настоящему моменту имеет филиалы в Лондоне, Барселоне, Праге, Лос-Анджелесе, Загребе, Любляне, на Кипре и в Китае. Работа петербургской площадки начнется с показов четырех спектаклей, созданных в Москве.

Иммерсивный театр — одна из популярнейших форм современного театра, в которой главной задачей постановки становится полное погружение зрителей в действие. Чаще всего в иммерсивных спектаклях зритель превращается из отстраненного созерцателя в прямого соучастника. Главная особенность спектаклей театра «Морфеус» в том, что все спектакли играются для зрителей с закрытыми глазами. По словам создателей театра, на создание подобного формата их вдохновили игры в детском лагере. Главным источником фантастических образов становится воображение зрителя, нейроны которого стимулируют с помощью прикосновений, запахов и звуков. В постановке участвует не более 8 зрителей, и исход спектакля во многом зависит от их решений и поступков: участники взаимодействуют с актерами и друг с другом и тем самым влияют на сюжет и судьбу героев.

