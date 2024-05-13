Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    В Петербурге открывается иммерсивный театр «Морфеус», где зрителям завязывают глаза

    349
    обсудить

    15 мая на набережной Мойки откроется иммерсивный театр «Морфеус». Этот театр возник в Москве в 2015 году как частная инициатива и к настоящему моменту имеет филиалы в Лондоне, Барселоне, Праге, Лос-Анджелесе, Загребе, Любляне, на Кипре и в Китае. Работа петербургской площадки начнется с показов четырех спектаклей, созданных в Москве.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Иммерсивный театр — одна из популярнейших форм современного театра, в которой главной задачей постановки становится полное погружение зрителей в действие. Чаще всего в иммерсивных спектаклях зритель превращается из отстраненного созерцателя в прямого соучастника. Главная особенность спектаклей театра «Морфеус» в том, что все спектакли играются для зрителей с закрытыми глазами. По словам создателей театра, на создание подобного формата их вдохновили игры в детском лагере. Главным источником фантастических образов становится воображение зрителя, нейроны которого стимулируют с помощью прикосновений, запахов и звуков. В постановке участвует не более 8 зрителей, и исход спектакля во многом зависит от их решений и поступков: участники взаимодействуют с актерами и друг с другом и тем самым влияют на сюжет и судьбу героев.

    Сейчас в театре «Морфеус» представлены 6 разножанровых спектаклей: постапокалиптический триллер «Ответ Гиппократа», мистический детектив «22'07», комедийная история «До свадьбы доживёт», вдохновленная популярным фильмом «Мальчишник в Вегасе», импровизационное шоу «Вдох», приключенческая семейная история «Загадка амулета», а также шоу «Судный день», в котором зритель может стать участником судебного заседания.

    Подробности на сайте театра.

    16+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close