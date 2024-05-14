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    В Петербурге откроется выставка, посвящённая изучению семейных корней

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    Проект «Дерево» представит работы современных междисциплинарных художников со всей страны по итогам арт-резиденции. Общая канва нетривиальна: это объединение исследования родословных людей и деревьев как важных элементов городского ландшафта.

    Выставка Древо, текстильные работы
    Выставка Древо, текстильные работыФото: предоставлено организаторами
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    Над «Деревом» работали фотографы, дизайнеры, иллюстраторы, художники по текстилю из Петербурга, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска. Они исследовали генеалогию человека через казалось бы очевидную метафору семейного древа, общались со специалистами по генеалогии, работали в архивах и слушали лекции о сохранении семейной памяти. Изучение семейной памяти здесь переплетается с воспоминанием о дереве, которое росло возле продуктового магазина у дома.

    Выставка «Дерево» займёт два этажа библиотеки, задействовав читальные залы, лестницу, арт-сцену, открытую мастерскую, театрально-перформативную лабораторию. Вы увидите инсталляции и арт-объекты из природных материалов, зины — проекты двадцати семи авторов-участников. В рамках темы художники обращались к собственной семейной памяти и детским воспоминаниям.

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    Выставку будут сопровождать лекции и мастер-классы, подробности — на сайте проекта.

    Выставка «Дерево», посвящённая взгляду междисциплинарных художников на семейную память, пройдёт в библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» на улице Маршала Тухачевского, 31Б, с 15 мая по 29 июня 2024. Вход свободный. 16+

    Выставка Древо, текстильные работы
    Выставка Древо, текстильные работыФото: предоставлено организаторами

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