Билл Скарсгард мстит убийцам родителей в боевике в стиле Тарантино

16 мая на экраны выходит фильм Морица Мора «Пацан против всех». В роли этого самого пацана — Билл Скарсгард, более всего известный по роли клоуна Пеннивайза в недавней экранизации «Оно». Дело происходит в постапокалиптическом мире, где жестокий клан Ван Дер Кой регулярно устраивает телешоу в стиле гладиаторских игр с реальными убийствами. Они же убивают родителей малолетнего пацана, а его самого делают глухонемым. Пацан отправляется в джунгли, чтобы найти там таинственного наставника боевых искусств, обучиться у него, явиться на шоу Ван Дер Коя и отомстить.
Для режиссера Морица Мора фильм стал полнометражным дебютом. В качестве продюсера выступил знаменитый создатель «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэм Рэйми. В картине, кроме Скарсгарда, сыграли Шарлто Копли («Район
Съёмки проходили в Кейптауне. Фильм был благосклонно встречен критикой, которая сошлась на том, что кино представляет «удивительную смесь ретрофутуризма в духе аркадных игр
Матвей Пирогов