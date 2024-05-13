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    Билл Скарсгард мстит убийцам родителей в боевике в стиле Тарантино

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    16 мая на экраны выходит фильм Морица Мора «Пацан против всех». В роли этого самого пацана — Билл Скарсгард, более всего известный по роли клоуна Пеннивайза в недавней экранизации «Оно». Дело происходит в постапокалиптическом мире, где жестокий клан Ван Дер Кой регулярно устраивает телешоу в стиле гладиаторских игр с реальными убийствами. Они же убивают родителей малолетнего пацана, а его самого делают глухонемым. Пацан отправляется в джунгли, чтобы найти там таинственного наставника боевых искусств, обучиться у него, явиться на шоу Ван Дер Коя и отомстить.

    Для режиссера Морица Мора фильм стал полнометражным дебютом. В качестве продюсера выступил знаменитый создатель «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэм Рэйми. В картине, кроме Скарсгарда, сыграли Шарлто Копли («Район № 9»), Джессика Рот («Ла-Ла-Лэнд»), Фамке Янссен («Люди Икс»), Мишель Докери («Аббатство Даунтон») и Исайя Мустафа, которого все помнят по роликам Old Spice.

    Съёмки проходили в Кейптауне. Фильм был благосклонно встречен критикой, которая сошлась на том, что кино представляет «удивительную смесь ретрофутуризма в духе аркадных игр 1980-х годов», а каждая драка в картине «выдающаяся из-за крайней жестокости либо причудливой креативности».

    16+

    Матвей Пирогов

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